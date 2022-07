Sexismusdebatte : Welches Frauenbild transportiert der Wiesn-Festkrug?

Aktualisiert am

Auf der Welt herrscht ja gerade kein Mangel an Problemen. Das heißt nicht, dass man sich nicht neue schaffen sollte – um die anderen besser ver­gessen zu können. Deswegen ziehen auch wir heute eine Meldung hoch, der es eigentlich an der nötigen Relevanz fehlt. Es geht um das Münchner Oktoberfest, genauer gesagt um das Motiv auf dem Festkrug, den die Wiesn-Wirte nun vorgestellt haben. Die comichafte Darstellung besteht im Wesentlichen aus den Krügen der Festzelte, die getragen werden von einer Frau, die man wegen ihres Dekolletés, durchs Dirndl noch betont, früher mal als „drall“ bezeichnet hätte.

Christian Schottenhamel, Sprecher der Wiesn-Wirte, findet das Motiv „fröhlich, optimistisch und lebensbejahend“, doch da hat der Wirt die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Jedenfalls schrieb die für München nicht ganz unwichtige „SZ“, es sei „schwer vorstellbar“, dass die Idee zu dem von Illustrator Rudi Skukalek ent­worfenen Motiv von einer Frau stamme. Es verdichte sich nämlich zu einem tradierten Rollenbild, an dem 1962 „kaum jemand Anstoß genommen“ hätte.

Ganz anders 2022: Da sagte die grüne Wiesn-Stadträtin Anja Berger im „per­sönlichen Gespräch“ mit der „SZ“, sie ­würde sich wünschen, „dass nicht immer dieses tiefe Dekolleté genommen wird, sondern vielleicht mal etwas Vielfälti­geres“. Ihr gehe es darum, „dass Frauen auf der Wiesn respektvoll behandelt werden und dass das kein Freibrief ist, weil ich glaube, dass Bedienungen da auch gewisse Erfahrungen haben“.

Diskriminierung oder Body-Positivity?

Das mit dem Respekt ist, wie man heute sagt, „richtig und wichtig“, so richtig und wichtig wie die „Geschlossenheit und Entschlossenheit“ des Westens, auch in Sachen Feminismus. Wir haben den Feminismus aber immer so verstanden, dass es ja noch schöner wäre, wenn Frauen jetzt ihr Dekolleté verstecken müssten, nur damit Männer und andersgeschlechtliche mög­liche Aggressoren nicht auf falsche Ge­danken kommen. Natürlich könnte man auch einmal eine ganz Dünne im Dirndl für die Wiesn werben lassen oder gar einen Mann – aber werden die auf den Lauf­stegen und im richtigen Leben nicht schon genug gehätschelt?

Auf dem Festkrug wird nun endlich einmal eine ganz normale Frau mit Doppelkinn präsentiert, deren rosiger Gesichtsausdruck Body-Positivity durch und durch ausstrahlt und die sich gerade mit ihrem Körper als sinnliches Wesen zu begreifen scheint – und dann ist es auch wieder nicht recht. Die Kritiker sollten sich lieber mal die im Moment laufende Frauen-Europameisterschaft im Fußball vorknöpfen: Wir haben – mit Begeisterung! – quasi alle bisherigen Spiele verfolgt und nur junge, ­athletische Körper gesehen. Welches ­Frauenbild soll da bitteschön transportiert werden?