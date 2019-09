Schönheitsoperationen : Microneedling für die Wiesn

Am Samstag beginnt das Oktoberfest. Viele Besucher haben sich schon in Form gebracht – manche sogar in der Schönheitspraxis. Ein Besuch.

Die Ärztin Eva Maria Strobl behandelt in ihrer Praxis in der Nähe der Theresienwiese Daniela Franz. Bild: Pahnke, Christina

Die Schönheitspraxis von Eva Maria Strobl liegt nur ein paar Gehminuten von der Münchner Theresienwiese entfernt. Schon Tage vor Beginn des Oktoberfests sieht man von dort den Freefalltower – die Vorhut auf der Wiesn hat ihren Job erledigt. Anderswo laufen die Vorbereitungen noch: Während die einen versuchen, in Biergärten in einen schönen Trinkrhythmus zu kommen, gehen andere zum Wandern in die Berge, um ihre Waden so stramm zu bekommen, wie sie es in ein paar Tagen selbst sein wollen. Wieder andere gehen zu Doktor Strobl.

Zum Beispiel Daniela Franz. Die gebürtige Münchnerin, 46 Jahre alt, ist mit dem Oktoberfest aufgewachsen. Heute ist sie Mitinhaberin eines Autosalons für Oldtimer und edle Gebrauchtwagen. Auf der Wiesn, sagt sie vor ihrer Beauty-Behandlung, werde schon „das eine oder andere Gschäftl“ gemacht. Da kann es nicht schaden, wenn man aussieht wie frisch aus dem Urlaub. Strobl untermauert das mit einer Anekdote.