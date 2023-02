Aktualisiert am

Banksys jüngstes Wandgemälde thematisierte am Valentinstag häusliche Gewalt. Doch nun wurden entscheidende Teile des Werks abtransportiert und eingelagert.

In Margate: Beim neuen Kunstwerk des Straßenkünstlers Banksy mit dem Titel „Valentine’s Day Mascara“ fehlt nun die entscheidende Tiefkühltruhe. Bild: dpa

Um sich der Kommerzialisierung seiner Kunst entgegenzustellen, verwendet Banksy nicht nur Schredder. In den Augen von Kunstexperten bezieht er aus demselben Grund Objekte in der Umgebung seiner Wandgemälde in seine Werke ein. Damit erschwere er es „den Leuten, Geld daraus zu machen“, sagte der Kunsthistoriker Ulrich Blanché von der Uni­versität Heidelberg.

Beim jüngsten Werk des Graffito-Künstlers, das am Montag im südostenglischen Margate auftauchte, hat das jedoch nicht geklappt. Es zeigt eine stereotype Hausfrau im Stil der Fünfzigerjahre mit einem blauen Auge und einem fehlenden Zahn, die den Deckel einer vor der Mauer zurückgelassenen Tiefkühltruhe zu ­schließen versucht, aus der die Beine eines Mannes herausragen. Mit dem „Valentine’s Day Mascara“ betitelten Werk wolle Banksy in den Augen vieler Interpreten auf das Thema häuslicher Gewalt aufmerksam machen.

Seit der Nacht fehlt dem Werk jedoch die Truhe. Nachdem sie bereits am Dienstag wegen Gesundheits- und Sicherheitsbedenken vom zuständigen Bezirksrat vorübergehend abtransportiert worden war, wurde sie nun im Auftrag einer Londoner Kunstgalerie abermals abgeholt. Wie Julian Usher, CEO der Red Eight Gallery, dem Fernsehsender ITV sagte, hatte der Hausbesitzer sie mit der Entfernung und dem Verkauf des Werkes beauftragt. Um dabei Kosten für Sicherheitspersonal einzusparen, habe man die ­Truhe eingelagert und das Wandgemälde mit einem Acrylschutz versehen.

Laut Experten könnte das Werk bis zu zwei Millionen Pfund wert sein – allerdings nur mit der Truhe. Doch selbst wenn ein Teil des Erlöses für den Kampf gegen häusliche Gewalt gespendet werden sollte, was laut Usher die Absicht des Hauseigentümers sei – Banksy hat noch kein Mittel gefunden, den Fluch des Midas loszuwerden.