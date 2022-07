Abtreibungsrecht : „Es ist grausam, für diese Kinder keine Ausnahme zu machen“

Das Mädchen aus Ohio war zehn Jahre alt und nach einer Vergewaltigung sechs Wochen und drei Tage schwanger. Da musste ihr Arzt bei einer Kollegin im benachbarten Bundesstaat Indiana anrufen und um Hilfe bitten, weil ihm die Hände gebunden waren. So erzählte es die Frauenärztin Caitlin Bernard der Zeitung „Indianapolis Star“ Anfang Juli. Drei Tage vor diesem Anruf hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Und Ohio hatte Schwangerschaftsabbrüche nur Stunden nach der Entscheidung nach der sechsten Woche verboten – ohne Ausnahmen für Vergewaltigungen. In Indianapolis sind Abtreibungen noch erlaubt, auch wenn die Regierung schon plant, die Gesetze zu verschärfen. Der Familie des vergewaltigten Kindes blieb nichts anderes übrig, als für die gewünschte Abtreibung mit der Zehnjährigen nach Indianapolis zu fahren. Aus Ohios Hauptstadt Columbus sind das rund drei Stunden Fahrt.

„Das hier ist ein extremes Beispiel, aber es bestätigt die Sorge, die viele von uns haben“, sagt Howard Dubowitz, Professor für Kinderheilkunde an der Universität Maryland und als Arzt spezialisiert auf Fälle von Kindesmissbrauch. „Es ist wirklich grausam, dass die Gesetze es jetzt für viele Mädchen in solchen ohnehin schrecklichen Situationen sehr schwer machen, eine solche Schwangerschaft zu beenden.“ Das könne das Leben der Mädchen in Gefahr bringen. Dubowitz hat keine Einsicht in die Details des Falls. Doch wie immer diese aussehen, „das größere Problem ist ganz klar“, sagt der Professor, der sich seit 40 Jahren mit Kindesmissbrauch be­schäftigt. Immer wieder gebe es Mädchen, die vergewaltigt und dann schwanger würden. „Es ist grausam, für diese Kinder keine Ausnahme zu machen.“