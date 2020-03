Rassismus im Alltag : „Ich fand das einfach zu krass“

Frau Munsi, Sie wurden vergangenes Jahr in Nürnberg zum Christkind gewählt – die AfD hat sich damals rassistisch geäußert. Nachdem die Debatte öffentlich wurde, hat die Partei die Aussage zurückgezogen. Jetzt haben Sie auf Instagram über eine weitere Erfahrung mit Alltagsrassismus geschrieben, können Sie kurz erklären, was passiert ist?

Mein großer Bruder und ich sind am Nürnberger Hauptbahnhof in die Bahn eingestiegen, wir kamen gerade von einer Demonstration. Ein Mann hat sich uns gegenüber hingesetzt. Am Anfang war er ganz ruhig, irgendwann ist er ans Telefon gegangen. Ich weiß nicht, ob das Telefon überhaupt geklingelt hat. Er hat nicht mal Hallo gesagt, sondern „Sieg Heil“. Dann hat er sich über Ausländer beschwert und dass man sich gar nicht mehr Deutsch fühlen könne, weil überall Ausländer seien. Mein Bruder und ich waren total schockiert und haben versucht das erst einmal auszublenden, aber er hat einfach nicht aufgehört. Mein Bruder und ich unterhielten uns auch über die Uni, denn mein Bruder studiert Germanistik. Der Mann sagte: „Wofür arbeite ich eigentlich hier? Damit irgendwelche Kanaken studieren können und uns die Frauen wegnehmen oder sie vergewaltigen.“ Ich fand das einfach zu krass.

Hat Sie das an die rassistischen Anfeindungen gegen Ihre Rolle als Christkind erinnert?

Ich möchte darüber eigentlich nicht reden, weil ich mich dazu schon sehr viel geäußert habe. Außerdem sind das zwei verschiedene Sachen. Die Christkind-Sache ist übers Internet gelaufen, da trauen sich Leute, viel mehr zu sagen. Aber so wirklich, direkt gegenüber von mir, im realen Leben, habe ich das noch nicht erlebt. Ich habe gespürt, dass der Mann nicht nur Ausländer im Allgemeinen, sondern konkret auch mich und meinen Bruder meint. Mir ist klar geworden, dass das alles real ist: Die rechte Hetze und die Verfolgung von nicht-deutschaussehenden Menschen. Es ist etwas anderes, das nur im Internet zu lesen, oder es direkt zu erleben.

Sie haben in Ihrem Instagram-Post geschrieben, dass Sie von der Gemeinschaft enttäuscht sind. Wie meinen Sie das?

Ich hätte mir in diesem Moment gewünscht, dass irgendwer reagiert – denn solche Aussagen sind strafbar. Da waren ja nicht nur mein Bruder und ich in der U-Bahn, die war voll. Ich bin 17. Ich hätte mir gewünscht, dass irgendwer sagt, dass das nicht okay ist. Natürlich möchte man das übergehen, weil man hofft, dass es eine Ausnahme ist, aber das ist es nicht.

Indem man nichts sagt, wird es hingenommen und hat plötzlich einen Platz.

Ja genau, das ist das Schlimme. Alltagsrassismus wird hingenommen und alle schauen weg. Ich wünsche mir, dass es die Menschen nicht interessiert, weil ich das Christkind war und betroffen bin, sondern weil es uns alle interessieren muss. Weil es wirklich passiert.

Inwiefern begleitet Sie das Christkind noch?

Ich bin für zwei Jahre gewählt und auch noch 2020 das Nürnberger Christkind. Insofern begleitet es mich natürlich weiter. Ich habe nach meinem Post sehr viele Nachrichten bekommen von Menschen, die ähnliches erlebt haben. Das ist schrecklich, aber es ist so wichtig, dass man sich austauscht.

Weil man merkt, dass man nicht alleine ist.

Ja, genau. Und wenn immer mehr Menschen darüber sprechen und die Aufmerksamkeit in der ganzen Gesellschaft größer wird, dann denken sich vielleicht die Leute: „oO, beim nächsten Mal, wenn ich so etwas mitbekomme, mache ich was. Dann schaue ich nicht weg.“ Das möchte ich. Ich möchte Leute motivieren hinzuschauen und diesem Rassismus den Platz wegzunehmen.

Also Alltagsrassismus öffentlich machen. Was denken Sie, warum er einen Platz in der Gesellschaft hat?

Wahrscheinlich weil sich niemand dagegen wehrt. Obwohl in den Medien über Ausländerfeindlichkeit berichtet wird, tut man so, als würde es sie nicht geben. Vielleicht stumpft man ab. Oder nimmt es als Witz, weil man nicht persönlich betroffen ist. Es gibt so viele Witze über Stereotype von Ausländergruppen. Das ist nicht lustig, das ist Rassismus. Wenn so etwas legitimiert wird und es okay ist, solche Witze zu machen, dann findet Rassismus seinen Platz. Dann lernen das die Kinder. Das ist nicht okay. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber reden und nicht einfach zuschauen.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels war der Name unserer Interviewpartnerin verkehrt geschrieben. Wir haben den Fehler mittlerweile korrigiert.