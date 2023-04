Ihrem früheren Ko-Star Til Schweiger wird im „Spiegel“ Schikane von Mitarbeitern am Set vorgeworfen. Nun hat sich Schauspielerin Nora Tschirner in einem Video zu Wort gemeldet. „Ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt.“

Die Schauspielerin Nora Tschirner hat sich zu den Vorwürfen gegen Til Schweiger geäußert. Dem Schauspieler, Regisseur und Produzenten wurde in einem Bericht des „Spiegel“ vorgeworfen, Mitarbeiter am Set von „Manta Manta – Zwoter Teil“ schikaniert und angeschrien zu haben.

Schweiger soll dem Bericht zufolge wiederholt betrunken am Set erschienen sein. Im Juli 2022 soll er laut dem „Spiegel“-Bericht unter Alkoholeinfluss mit einem Mitarbeiter aneinandergeraten sein, der dem lallenden und schwankenden Schweiger erklärt habe, in seinem Zustand könne er nicht drehen. Schweiger soll dem Crew-Mitglied schließlich ins Gesicht geschlagen haben. Der „Spiegel“ gibt an, für den Bericht mit mehr als 50 Filmschaffenden gesprochen zu haben, darunter „ehemalige und aktuelle Vertraute“ des 59-Jährigen.

Es sei in der Filmbranche ein „offenes Geheimnis“

In einem emotionalen Video meldet sich nun Schauspielerin Nora Tschirner zu Wort. Tschirner hatte gemeinsam mit Schweiger für die Kino-Hits „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“ vor der Kamera gestanden. Die beschriebenen Zustände in der Filmbranche seien von „den Verantwortlichen für null und nichtig“ erklärt worden, so Tschirner. „Und ich muss ehrlich sagen: Ich hab' da keinen Bock mehr drauf.“ Es sei in der Filmbranche seit Jahrzehnten für jeden ein „offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen“.

„Wenn man als Verantwortlicher sowas hört“, sagt Tschirner weiter, „und noch nicht mal sagt: ‚Wir gucken uns das jetzt mal genauer an oder wir gehen dem mal auf den Grund.', sondern sagt: ‚Nene, ist alles cool.'“ Damit ignoriere man den Mut der Menschen, die sich äußerten, und Angst hätten, ihren Namen zu sagen. Das sei höhnisch. „Da mach' ich nicht mehr mit.“ Weiter erklärt Tschirner: „Ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt.“

Auf konkrete Vorwürfe gegen Schweiger geht Tschirner allerdings nicht ein, sondern macht den Verantwortlichen Vorwürfe. In den Kommentaren zum Video wird Tschirner auf ein Interview angesprochen, in dem sie von einer „großen Innigkeit“ mit Schweiger sprach. Tschirner antwortet: „Diese Innigkeit gab es auch.“ Die Sets zu den gemeinsamen Filmen, die „sehr lange“ zurücklägen, habe sie als „außergewöhnlich konstruktiv, gemeinschaftlich und wertschätzend“ erlebt. Jeder in einer hohen Position aber stehe immer „in Verantwortung, sich einzusetzen für Wandel“. Am Ende des Videos erklärt Tschirner, irgendwann müsse man sich fragen, „auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht“.