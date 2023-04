Getötetes Mädchen in Wunsiedel : Im Heim findet eine Krisenintervention statt

Ein Teil der Kinder aus der Jugendhilfeeinrichtung, in der ein Mädchen tot aufgefunden wurde, kehrten erst am Karfreitag aus einer Skifreizeit zurück. Sie sollen in Kleingruppen den Umgang mit der traumatischen Situation lernen.