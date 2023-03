Vor drei Jahren wusste praktisch niemand, wer Paul Mescal ist, heute ist er für einen Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert. 1996 im irischen Maynooth als Sohn einer Polizistin und eines Lehrers geboren, studierte er Schauspielerei in Dublin, wo er dann auch einige Jahre auf diversen Theaterbühnen zu sehen war. Seine erste Rolle vor der Kamera übernahm er in der Serie „Normal People“ – und diese Verfilmung des gleichnamigen Sally-Rooney-Romans machte ihn im Sommer 2020 über Nacht weltweit bekannt. Inzwischen war er neben Olivia Colman in „Frau im Dunkeln“ zu sehen, aktuell begeistert er in „A Streetcar Named Desire“ das Londoner Theaterpublikum. Bei der Oscar-Verleihung, die in der Nacht vom Sonntag in Los Angeles stattfindet, geht er für das Drama „Aftersun“ über eine außergewöhnliche Vater-Tochter-Beziehung ins Rennen.

Mr Mescal, seit Ihnen vor zweieinhalb Jahren der Durchbruch gelang, haben Sie sich konsequent gegen große Blockbuster-Produktionen entschieden und nehmen lieber Rollen in kleinen, anspruchsvollen Filmen wie „Aftersun“ an. Interessieren Sie sich gar nicht für Geld und Ruhm?

Gegen Geld ist sicherlich nichts einzuwenden. Aber ich möchte vor allem Filme drehen, die ich mir selbst gerne im Kino ansehe. Mein ganzes Leben lang nur kleine, interessante Independent-Filme zu drehen ist wahrscheinlich nicht realistisch, hört sich aber traumhaft an. Gleichzeitig habe ich natürlich immer die Sorge, dass ich das Publikum langweile, wenn ich nicht verschiedene Seiten von mir zeige. Deswegen werde ich sicherlich immer versuchen, Neues auszuprobieren, und andere Seiten von mir zeigen. Auch in Mainstream-Filmen. Aber alles eben zu seiner Zeit. Ich hatte nach „Normal People“ kein Bedürfnis, irgendetwas zu überstürzen.

Was fällt Ihnen denn leichter, wenn Sie nun plötzlich so viele Angebote bekommen und Drehbücher lesen: zusagen oder absagen?

Beides stresst mich ehrlich gesagt immer noch sehr. Wenn ich etwas ablehne, frage ich mich danach lange, ob ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Aber auch wenn mein Bauchgefühl sagt, ich sollte eine Rolle annehmen, kann ich ganz schön lange darüber grübeln, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist.

Und wie lange dauert dieser Prozess dann?

So lange wie möglich. Bis meine Agenten darauf drängen, dass ich mich endlich entscheiden müsse. Wobei es natürlich auch Ausnahmen von dieser Regel gibt. Bei „Aftersun“ und auch dem Film „God’s Creatures“ zum Beispiel wusste ich gleich beim ersten Lesen des Drehbuchs, dass ich diese Rollen unbedingt spielen wollte. Das waren leichte Entscheidungen. Aber selbst solche Fälle können natürlich Schwierigkeiten mit sich bringen. Nichts ist mühsamer, als wenn es zwei Projekte gibt, die ich gerne machen möchte, aber aus Zeitgründen nur eines annehmen kann. Dann eine Wahl zu treffen fällt mir wahnsinnig schwer.

Sie haben mal gesagt, dass Sie praktisch immer zusagen, wenn eine Geschichte Sie zum Weinen bringt ...

Ja, oder mich überhaupt emotional berührt. Oder wirklich zum Lachen bringt. Auch wenn ich schon beim Lesen den Film vor meinem inneren Auge sehe, ist das ein sicheres Zeichen, dass es sich um ein gutes Drehbuch handelt. Oder zumindest eines, das ich gerne machen möchte. Einfach, weil ich mir dann vorstellen kann, dass das Publikum ähnliche Reaktionen haben wird wie ich.

Wann und wie haben Sie eigentlich die Schauspielerei für sich entdeckt?