An der Geige: Nina Hoss als Sharon Goodnow in „Tár“ Bild: Focus Features

Frau Hoss, Sie spielen im Film „Tár“ Sharon Goodnow, die stimmführende erste Geigerin des Orchesters und Partnerin der Protagonistin Lydia Tár. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?

Johanna Christner Redakteurin im Ressort Gesellschaft & Stil. Folgen Ich folge



Eine große. Seit ich denken kann, habe ich gesungen, und in meinem Elternhaus lief ständig Musik. Später habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Musik hat mich schon immer begleitet, inspiriert und mich oft getröstet. Aber auch in Emotionen versetzt, in die ich manchmal gar nicht kommen wollte. Wenn ich so darüber nachdenke – ich wüsste gar nicht, was ich ohne Musik machen würde. Ich sehe in ihr auch viele Parallelen zum Schauspiel.

Inwiefern?

Meine Klavierlehrerin sagte zu mir da­mals, dass es, wenn ich ein Stück interpretiere, immer hilfreich ist, sich eine kon­krete Ge­schichte auszudenken. Ein Frage-Antwort-Spiel, einen Widerstand. Wie im Schauspiel schafft diese Vorstellung eine sehr persönliche Interpretation des Stücks. Ein Unterschied ist aber, dass einen in der Musik nicht die Emotionen übermannen dürfen, sonst kann man technisch das Ins­trument nicht mehr spielen oder singen. Im Schauspiel muss man dann genau da hin.

In „Tár“ spielen Sie Geige, und das sieht echt aus. Hatten Sie vor den Dreharbeiten Geigenunterricht?

Ja, denn ich finde, man sollte als Zuschauer nicht darüber nachdenken müssen, dass da eine Schauspielerin im Orchester sitzt. Sondern Sharon Goodnow, die eine phänomenale Musikerin sein muss. Die im­mer beobachtet wird, weil jeder Violinist gern die Position des Konzertmeisters hätte. Sharon muss es jeden Tag und zu jeder Minute bringen. Und genau so musste ich als erste Geige den Rhythmus vorgeben, da musste einfach alles stimmen, aus allen Kamerawinkeln.

Wie lange muss man Unterricht nehmen, um so glaubwürdig die 5. Sinfonie von Gustav Mahler spielen zu können?

Ungefähr drei Monate hatte ich Unterricht bei einer großartigen Lehrerin, Marie Kog­ge. Mit ihr habe ich zuvor schon zweimal zusammengearbeitet. Warum man mich immer wieder fragt, eine Violinistin zu spielen, weiß ich auch nicht. Aber ich hatte dadurch das Glück, dass ich nicht ganz bei null anfangen musste. Wir beginnen trotzdem immer wieder mit den Tonleitern, mit Lagenwechseln – und mit der Haltung des Bogens. Daran lässt sich nämlich erkennen, ob jemand tatsächlich spielt. Ich saß in diesem Orchester und dachte mir: Zum Glück habe ich das geübt. Denn ich konnte mich für einen Moment vergessen und erleben, wie ich im Klangkörper selbst sitze. Das hat mich vollkommen überwältigt.

Die Orchesterszenen wurden gleich zu Be­ginn gedreht. Waren Sie danach froh, es hinter sich zu haben?

Erst dachten Cate Blanchett und ich: Um Gottes Willen, wir können doch nicht da­mit anfangen! Das Orchester konnte aber nur in diesem Zeitraum. Letztlich war das ein Geschenk, weil wir später in den Paarszenen wussten, wer Lydia und Sharon sind, woran sie arbeiten, woher sie kommen.

Der Regisseur Todd Field hat 16 Jahre lang keinen Film gedreht, „Tár“ ist erst sein dritter. Wie kamen Sie zu der Rolle?

Ich bekam im ersten Pandemiejahr einen Anruf von meinem englischen Agenten: Todd Field wolle mit mir telefonieren. Ich hatte dann ein wunderbares Gespräch mit Field, der mir sagte, dass Cate Blanchett die Hauptrolle der Lydia Tár spielen wird – und dass er sich wünschte, dass ich auch im Film mitspiele. So kam das dann.