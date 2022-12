Nina Chuba im Interview : „Frauen müssen sich ihren Fame anders erkämpfen als Männer“

Aktualisiert am

Nina Chuba wurde mit lustigen Videos auf TikTok bekannt. Inzwischen steht sie auch mal an der Spitze der deutschen Charts. Ein Gespräch über unangenehme Studio-Momente, Frauen im Rap-Business und Essstörungen.

Nina Chuba am vergangenen Donnerstag bei der Verleihung der „1Live Krone“ in Bochum Bild: dpa

Nina Chuba, Sie haben es mit Ihrer Single „Wildberry Lillet“ geschafft, im August den umstrittenen Schlager „Layla“ von Platz 1 der Charts zu verdrängen. Werden Sie inzwischen auch auf der Straße erkannt?

Ja, eigentlich immer, wenn ich rausgehe. In Berlin, wo ich lebe, sind die Leute zu cool, um auf einen zuzugehen, aber ich sehe die Blicke. In anderen deutschen Städten ist es krasser, vor allem in Hamburg, meiner Heimat.

Wenn über Sie gesprochen wird, geht es oft darum, wie jung Sie aussehen. Stört Sie das?