Prozess um Palast : Niederlage für Brasiliens Kaiserfamilie

Vor 125 Jahren forderte die Tochter des brasilianischen Kaisers das Eigentumsrecht am Guanabara-Palast in Rio de Janeiro. Nun ging der historische Prozess in Brasilien mit einem endgültigen Urteil zu Ende.

Einen im wahrsten Sinne historischen Prozess hat der Oberste Gerichtshof in Brasilien in dieser Woche abgeschlossen. Er ging zurück bis in das Jahr 1895. Damals forderte Prinzessin Isabel von Orléans und Bragança, Tochter des brasilianischen Kaisers Dom Pedro II. und Brasiliens letzte Kronprinzessin, die Eigentumsrechte am Guanabara-Palast in Rio de Janeiro, dem heutigen Regierungssitz des Bundesstaats. Die Immobilie hatte ihr und ihrem Ehemann von 1865 an als Residenz gedient und trug damals sogar ihren Namen. Mit dem Sturz des Kaisers und der Ausrufung der Republik im Jahr 1889 wurde der Palast allerdings von der Militärregierung beschlagnahmt und dem Staat übertragen.

Oberstes Gericht: Palast gehört dem Staat

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Die kaiserliche Familie versuchte auch nach dem Tod von Prinzessin Isabel, die Eigentumsrechte zurückzugewinnen oder zumindest eine Entschädigung herauszuschlagen. 125 Jahre später ist der Prozess abgeschlossen. Das Oberste Gericht bestätigte das Urteil niedriger Instanzen: Der Palast gehört nicht der Kaiserfamilie, sondern dem Staat, da die Privilegien der Familie bezüglich der mit öffentlichen Geldern angeschafften Immobilien mit der Einführung der Republik beendet wurden. Nicht einmal eine Entschädigung bekommen die Nachkommen Isabels.

Der Fall war der älteste Gerichtsprozess des Landes. Doch es war bei weitem nicht der einzige, der sich über Jahrzehnte hinzog. Mehr als 200 Prozesse, die dem Obersten Gericht vorliegen, reichen weiter als 20 Jahre zurück. Der lange Aufschub hat selten mit der Komplexität zu tun. Die Hauptursache für den Prozess-Stau liegt in der unglaublichen Menge der Fälle, die bei den elf obersten Richtern landen. Mehr als 40.000 Prozesse sind offen. Jedes Jahr kommen etliche hinzu. Die Überlastung erklärt sich mit den weitreichenden Kompetenzen des Obersten Gerichtshofs in Brasilien, der sowohl Prozesse von Personen mit privilegierter Zuständigkeit (Politiker auf Bundesebene) behandelt als auch für verfassungsrechtliche Fragen zuständig ist und zugleich letzte Instanz für alle Arten von Einsprüchen – und das sind nicht wenige in Brasilien.

Nun ist immerhin der Prozess um den Wohnsitz der Prinzessin abgeschlossen. Der Gouverneur von Rio de Janeiro kann damit im Regierungspalast verbleiben, der nun definitiv dem Staat gehört. Doch im Palast sitzt derzeit nicht der Gouverneur, sondern dessen Stellvertreter. Auch Gouverneur Wilson Witzel musste vor Gericht eine Niederlage hinnehmen. Da er verdächtigt wird, an der koordinierten Veruntreuung staatlicher Mittel – unter anderem für die Pandemiebekämpfung – beteiligt zu sein, wurde Witzel für mindestens sechs Monate von seinem Amt suspendiert. Im Regionalparlament läuft ein Absetzungsverfahren gegen ihn. Witzel befindet sich in schlechter Gesellschaft. Schon seine beiden Vorgänger wurden wegen Korruption verurteilt. Und auch gegen den Vizegouverneur laufen Ermittlungen. Prinzessin Isabel, die „Erlöserin“ genannt wurde, weil sie 1888 die Sklaverei abschaffte, würde sich im Grab umdrehen. Aus ihrem Palast ist eine Räuberhöhle geworden.