Nicole Kidman im Interview : „Lachen ist jetzt die beste Medizin “

Nicole Kidman sitzt am Telefon in ihrer alten Heimat Australien, wo sie nach den Weihnachtstagen noch ein paar Wochen Urlaub drangehängt hat. In Deutschland ist es schon recht spät, bei ihr Frühstückszeit. „Sorry für die Uhrzeit“, entschuldigt sich die Vierundfünfzigjährige und verweist auf den Ehemann, den Country-Sänger Keith Urban, und die beiden gemeinsamen Töchter. „Aber für Interviews habe ich im Moment nur vormittags Zeit; der Rest des Tages gehört der Familie.“

Anlass für das Gespräch ist Kidmans aktueller Film „Being the Ricardos“, der seit einigen Wochen bei Prime Video zu sehen ist und aus dem Leben der amerikanischen Schauspielerin und Entertainerin Lucille Ball erzählt, die an der Seite ihres Ehemannes Desi Arnaz (gespielt von Javier Bardem) mit ihrer eigenen Serie „I Love Lucy“ in den Fünfzigerjahren zum größten Sitcom-Star der USA wurde. Noch heute läuft die Serie in ewigen Wiederholungen dort im Fernsehen.

Frau Kidman, in Ihrem aktuellen Film „Being the Ricardos“ spielen Sie Lucille Ball – eine Fernsehlegende in den USA, in Deutschland aber kaum bekannt. Sie selbst sind in Australien aufgewachsen, wie vertraut waren Sie mit Ball?

Mir ging es nicht viel anders als Ihnen in Deutschland. Bei uns in Australien liefen zwar immer mal Wiederholungen der Serie, aber ich kann nicht behaupten, dass ich sie wahnsinnig oft gesehen hätte. Ich war mit dem Namen Lucille Ball vertraut und wusste, wer sie ist. Aber weder kannte ich ihre eigentliche Lebensgeschichte, noch wusste ich wirklich um ihre popkulturelle Bedeutung.

Was fasziniert Sie an der Biographie?

Natürlich zum einen die Ehe mit ihrem ersten Mann Desi Arnaz, der ja aus Kuba stammte. Gemeinsam wurden sie berühmt, eine Frau und ein Einwanderer, das war für die Fünfzigerjahre schon sensationell. Und sie standen nicht nur vor der Kamera, sondern gründeten ihre eigene Firma, die die Serie produzierte und über Jahre zu einer der erfolgreichsten Firmen in Hollywood gehörte. So viel Macht und Einfluss hatten Künstlerinnen und Künstler damals eigentlich nicht.

Teilen Sie mit Lucille Ball den Drang, als Entertainerin zu unterhalten?

Ich weiß gar nicht, ob ich sie so beschreiben würde. Sie war schließlich keine Live-Unterhalterin, die es auf die Bühne zog, sondern – und das zeigt „Being the Ricardos“ sehr eindrücklich – vor allem eine Schauspielerin, die sich eine Rolle erschuf. Denn sie kam ja eigentlich vom Film, wo ihr der große Durchbruch verwehrt blieb. Natürlich hatte sie viel komödiantisches Talent und wusste, wie man das Publikum zum Lachen bringt.

Sie selbst sind, vor allem seit Ihrem Oscar-Gewinn 2003 für „The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit“, eher auf dramatische, ernste Rollen spezialisiert. Warum zeigen Sie nicht öfter Ihre humorvolle Seite?

Es ist nicht so, dass ich nicht auch mal witzige Rollen spiele. Denken Sie an „To Die For“ oder vor einigen Jahren „Paddington“. Und sogar „Moulin Rouge!“ hatte komödiantische Elemente. Aber oft sind die dramatischeren Rollen besonders reizvoll, weil es da um komplexe Geschichten und psychologische Abgründe geht, auf die ich mich gerne mit Haut und Haar einlasse. Und natürlich hängen solche Entscheidungen meist davon ab, was Regisseurinnen und Regisseure in einem sehen, und mein Image ist sicherlich nicht das der Komödiantin. Trotzdem versuche ich immer, mich nicht in Schubladen zwängen zu lassen und als Schauspielerin offen für alles zu sein. Ich liebe Satire und schwarzen Humor. Und dank der Arbeit an diesem Film bin ich jetzt auch großer Fan von Slapstick. Also immer her damit!