Vorgaben nicht eingehalten : Belarus vom diesjährigen ESC ausgeschlossen

Weil die eingereichten Beiträge laut Europäischer Rundfunkunion den nichtpolitischen Charakter der Veranstaltung in Frage stellten, wird Belarus in diesem Jahr nicht am ESC in Rotterdam teilnehmen.

Belarus wird in diesem Jahr nicht am Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Rotterdam teilnehmen. Wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) in einer Stellungnahme mitteilte, hat der für die Auswahl des belarussischen Liedes zuständige Sender BTRC es versäumt, einen geeigneten Beitrag innerhalb der vorgegebenen Frist einzureichen. Bedauerlicherweise könne das Land deshalb nicht am 65. ESC teilnehmen. Denn auch das zweite Lied, mit dem sich die staatliche Rundfunkanstalt BTRC beworben habe, sei nicht regelkonform. Es verstoße vielmehr gegen die Grundsätze des ESC, die sicherstellen sollen, „dass der Wettbewerb nicht instrumentalisiert oder in Verruf gebracht wird“.

Mit der gleichen Begründung hatte die EBU schon den ersten Beitrag aus Belarus am 10. März abgelehnt. BTRC hatte die belarussische Popgruppe Galasy ZMesta für den diesjährigen ESC ausgewählt. Ihr Lied „Ja nautschu tebja“ („Ich werde dich lehren“) stellte aber nach EBU-Angaben den nichtpolitischen Charakter der Veranstaltung in Frage. Die Band Galasy ZMesta, die im Herbst mit Spottliedern auf die Protestbewegung gegen Präsident Aleksandr Lukaschenka aufgefallen war, drohte im Lied der Demokratiebewegung: „Ich werde dich lehren, zur Pfeife zu tanzen, ich werde dich lehren, den Köder zu schlucken“ heißt es im Refrain. Die EBU verlangte, den Beitrag abzuändern. BTRC reichte daraufhin ein neues Lied ein, angeblich mit dem Titel „Pesenka“ („Kleines Lied“). Es sollte ebenfalls von der Gruppe Galasy ZMesta um Frontmann Dmitrij Butakow gesungen werden, entsprach aber auch nicht den EBU-Vorgaben.

Dem Sieger des Vorentscheids 2020, dem Indie-Pop-Duo VAL, hatte das Staatsfernsehen nach der umstrittenen Präsidentenwahl schon im September die Nominierung entzogen, weil, wie vermutet wird, die beiden Musiker gegen das Lukaschenka-Regime und die Polizeiwillkür gegen Demonstranten Stellung bezogen hatten.