Bild: AP

Kehrt 2022 die Normalität zurück? Auf dem New Yorker Times Square näherte man sich ihr zumindest an: Rund 15.000 Menschen kamen, um den berühmten „ball drop“ zu beobachten. Normalerweise begrüßen dort mehrere Zehntausend das neue Jahr. Im Vergleich zum vergangenen Jahreswechsel, der gänzlich ohne Zuschauer vor Ort stattfand, ging es für viele Einwohner aber schon mal in die richtige Richtung.