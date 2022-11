Neues Buch von Michelle Obama : „Unsere Liebe ist nicht perfekt, aber echt“

Aktualisiert am

Er spielt zu viel Golf, findet sie. Sie schaut zu viel Mist im Fernsehen, findet er. Was verbindet die Obamas? Michelle über Barack und die Lovestory ihres Lebens. Ein Vorabdruck aus ihrem neuen Buch.

„Barack ist mein bester Freund, meine wahre Liebe und der größte Unruhegeist in meinem Leben“, schreibt Michelle Obama zu diesen undatierten privaten Aufnahmen. Bild: Obama-Robinson Family Archive

Oft kommen Menschen zu mir und bitten mich um Beziehungstipps. Sie sa­gen dann, dass sie Bilder von Barack und mir gesehen haben – wie wir beide lachen oder uns in die Augen sehen und dabei in unserer Zweisamkeit zufrieden wirken –, und deshalb glauben, dass wir die Gesellschaft des jeweils anderen genießen. Sie fragen, wie wir es geschafft haben, mittlerweile dreißig Jahre verheiratet und dabei nicht verbittert zu sein. Ich möchte dann antworten: Ja, für uns ist das manchmal auch sehr überraschend! Und das meine ich ganz ernst. Wir haben natürlich auch unsere Probleme, aber ich liebe diesen Mann, und er liebt mich – jetzt, immer noch und, so wie es aussieht, für immer.

Er ist eine Eule, ich bin eine Lerche

Unsere Liebe ist nicht perfekt, aber echt, und wir haben uns ganz auf sie eingelassen. Diese Gewissheit steht mit der Präsenz eines wuchtigen Konzertflügels inmitten jedes Raums, den wir betreten. Mein Mann und ich sind in vielen Hinsichten sehr verschieden. Er ist eine Eu­le, die gerne einsamen Unternehmungen nachgeht, während ich eine Lerche bin, die viele Menschen um sich herum mag. Meiner Meinung nach verbringt er zu viel Zeit beim Golfen, während ich seiner Meinung nach zu viel Mist im Fernsehen schaue.