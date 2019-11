Hitlers Geburtshaus : Braunau braucht einen neuen Frame

Hitlers Geburtshaus wird nach den Plänen des österreichischen Innenministers eine Polizeidienststelle. So soll es einer Erinnerung an den Nationalsozialismus entzogen werden. Manche finden: Es gäbe bessere Optionen.

Die ockergelbe Fassade des Hauses Salzburger Vorstadt 15 in Braunau zeigt im Erdgeschoss schwarze Schimmelflecken. Menschen hasten im Nieselregen vorbei, aber den Besucher von auswärts, der mit der Handykamera um das Haus herumstreicht, sehen sie voller Argwohn an. Es ist das Haus, in dem Adolf Hitler 1889 geboren wurde. Will jemand eine Meinung über dieses Haus und seine künftige Nutzung sagen? Nein, lautet in unterschiedlichen Höflichkeitsstufen die Antwort. Aber vielleicht möchte der Bürgermeister von Braunau etwas sagen? Schließlich hat vor zwei Tagen der österreichische Innenminister die Republik mit der Mitteilung überrascht, dass künftig dort eine Polizeidienststelle eingerichtet werden soll. Nein, der Herr Bürgermeister hat leider keine Zeit, auch nicht für ein kurzes Gespräch am Telefon.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent für Österreich und angrenzende Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

„Durch die zukünftige Nutzung des Hauses durch die Polizei soll ein unmissverständliches Zeichen dafür gesetzt werden, dass dieses Gebäude für immer einer Erinnerung an den Nationalsozialismus entzogen ist“, äußerte Innenminister Wolfgang Peschorn in einer Mitteilung. Für eine entsprechende Umgestaltung soll ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden, über den eine Jury – unter Beteiligung der Stadt und des Denkmalschutzes – im ersten Halbjahr 2020 entscheiden soll. Bis dahin wird voraussichtlich eine neue Regierung im Amt sein und die „Expertenregierung“, der Peschorn angehört, abgelöst haben.