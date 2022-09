Regierungsdokumente : König Charles III. erstmals mit Red Box zu sehen

Ablauf, Zeitplan und Gäste : Das ist über die Beerdigung von Königin Elisabeth II. bekannt

Königin Elisabeth II. soll am Montag in der Sankt-Georgs-Kapelle in Windsor beigesetzt werden. Dafür bekommen die Menschen in Großbritannien einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag. Für den Ablauf des Tages gibt es einen minutiösen Plan.