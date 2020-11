Neue Jugend-Studie : Niederländer sind größer als alle anderen

Kinder und Jugendliche im Norden und Westen Europas sind im Durchschnitt größer als Gleichaltrige im Rest der Welt. Am dicksten hingegen sind die Mädchen und Jungen auf den pazifischen Inseln nördlich und östlich von Australien wie Nauru, Tonga und den Cookinseln, am dünnsten in Indien und Bangladesch. Das ergab eine Studie des Imperial College in London unter Leitung von Majid Ezzati, die in der Zeitschrift „The Lancet“ erschienen ist. Sie basiert auf 2181 Bevölkerungsstudien aus 200 Staaten und schließt mehr als 65 Millionen Menschen ein.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Demnach ist ein Neunzehnjähriger aus den Niederlanden mit 183,8 Zentimetern im Durchschnitt fast 24 Zentimeter größer als ein gleichaltriger junger Mann aus dem südostasiatischen Osttimor (160,1 Zentimeter). Auch bei den Frauen liegen die Niederlande vorne: Sie sind im Alter von 19 Jahren im Schnitt 170,4 Zentimeter groß, eine gleichaltrige Guatemaltekin kommt auf 150,9 Zentimeter.

Deutschland belegt bei den Männern Platz 19, bei den Frauen Platz 25

In der Liste der Länder, in denen im Schnitt die größten jungen Männer leben, folgen auf die Niederlande Montenegro, Estland und Bosnien-Hercegovina, unter den Ländern mit den kleinsten Neunzehnjährigen finden sich Laos, die Salomon-Inseln und Papua-Neuguinea. Zu den Ländern mit den größten jungen Frauen zählen Montenegro, Dänemark und Island, die kleinsten leben in Bangladesch, Nepal und Osttimor. Deutschland belegt mit einer Durchschnittsgröße von 180,3 Zentimetern bei den Männern Platz 19, bei den Frauen mit 166,2 Zentimetern Platz 25.

Gemessen an ihrem Body-Mass-Index (BMI), der sich nach dem Körpergewicht dividiert durch die Körpergröße im Quadrat berechnet, leben die im Schnitt dicksten männlichen wie weiblichen Neunzehnjährigen mit einem BMI-Wert von mehr als 28, was einem gering erhöhten Übergewicht entspricht, in Kuweit und Bahrein, der Karibik, auf den Bahamas, in Chile, den Vereinigten Staaten und Neuseeland. Junge Frauen und Männer in Indien und Bangladesch, Osttimor, Äthiopien und Tschad kamen im Schnitt nur auf einen Wert von 21, was Normalgewicht entspricht. Auch Frauen in Japan sowie in Rumänien und Bosnien-Hercegovina sind ähnlich schlank.

Mehr zum Thema 1/

Wie Studienleiter Majid Ezzati berichtet, wachsen viele Kinder bis zum fünften Lebensjahr zunächst gesund auf. Erst im Schulalter fielen sie dann gegenüber Gleichaltrigen in anderen Regionen der Welt zurück. Das spricht nach Ezzatis Meinung unter anderem für eine schlechtere Ernährung von Schulkindern und Jugendlichen im Vergleich zu Kleinkindern. Ein Mangel an qualitativ hochwertiger Nahrung in jungen Jahren könne zu Wachstumsstörungen und einem Anstieg von Fettleibigkeit führen, was wiederum Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit eines Menschen bis ins hohe Alter habe.