Neue Details zum Netflix-Deal : Reality-Show und Diana-Doku?

Die Frage, wie Harry und Meghan ihr Leben nach dem Abschied vom britischen Königshaus und dem Umzug nach Amerika finanzieren wollen, scheint vorerst gelöst. Am Mittwoch hieß es, das Paar werde in Zukunft Serien und Filme für Netflix produzieren. Nun berichteten am Wochenende mehrere Medien erste Details aus dem Vertrag.

So will die Bild am Sonntag (BamS) erfahren haben, dass für den „mehrjährigen Exklusivvertrag“ 135 Millionen Euro gezahlt werden sollen. Der britische Mirror berichtet hingegen von 150 Millionen Dollar (was nach aktuellem Kurs rund 126 Millionen Euro entspricht). Wenn die Summe sich tatsächlich in dieser Höhe bewegt, dürfte sie wohl vorerst für den Unterhalt der neuen Luxusvilla in Kalifornien reichen, die das Paar unlängst für knapp 14,6 Millionen Dollar erworben hat.

Doch nicht nur finanzielle, sondern auch inhaltliche Details wurden kolportiert: So soll es laut BamS eine Klausel geben, die vorsieht, dass „das royale Paar selbst vor der Kamera stehen muss“. In dem Zusammenhang ist von einer „Art Reality-Show“ die Rede, „die sich um das Leben von Harry und Meghan in Kalifornien dreht“.

In Großbritannien spekulieren Mirror und Dailymail derweil darüber, dass es einen Dokumentarfilm über Prinzessin Diana, die Mutter von Harry, geben könnte, die im Alter von 36 Jahren bei einem von Paparazzi verursachten Unfall ums Leben gekommen ist.

Am Mittwoch hatte das Paar auf seinem Instagram-Kanal den Deal mit Netflix offiziell bestätigt. „Wir werden uns darauf konzentrieren, Inhalte zu schaffen, die informieren, aber auch Hoffnung geben“, hieß es dort. Als Eltern sei es ihnen zudem wichtig, „inspirierende Familienprogramme“ zu machen. Als zukünftige Formate wurden in dem Post Doku-Serien, Spielfilme, geskriptete Shows und Angebote für Kinder genannt.