Pünktlich zum Ferienbeginn werden die Schlangen am Flughafen lang. Aber muss es eine Reise in die Ferne sein? (Archivbild) Bild: dpa

Endlich Ferien! Die schönste Zeit des Jahres! Sie haben es sich verdient! Willkommen bei Freunden! Die Werbetexte für Urlaub in der Ferne werden manchen Reisenden auch in diesem Sommer in den Sinn kommen – im Stau vor dem Flughafen, in den Schlangen vor der Sicherheits­kontrolle und, nach der ­Ankunft, beim Warten am Gepäckband. Endlich ­Urlaub?

Am Donnerstag haben in Nordrhein-Westfalen die Schulferien ­begonnen, in den nächsten Wochen folgen gestaffelt die weiteren Bundesländer. Und was tut man in den ­Ferien? Man fährt weg, man muss es geradezu. Urlaub ist fast schon ein Zwang mit Ausrufezeichen. Höher, schneller, weiter: Das Reisen ist zu einem olympischen Wettkampf geworden. Nicht auszumalen, wenn man nach den Ferien bei der Arbeit sagen müsste: „Wir waren in der Rhön.“ Oder: „Im Bayerischen Wald war’s auch ganz schön.“