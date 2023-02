Vor 150 Jahren wurde Enrico Caruso in Neapel in eine kinderreiche Familie geboren. Heute erinnert immerhin ein großes Wandbild an den Startenor.

Die Via Santi Giovanni e Paolo, in der er am 25. Februar 1873, heute vor 150 Jahren, in eine arme, kinderreiche Familie geboren wurde, liegt gleich um die Ecke. Aber die Straße ist zu schmal, das Haus Nummer sieben zu klein, als dass sie die cinemascopebreite Street-Art aufnehmen könnten. Auf der Piazza Ottocalli, benannt nach den acht Pferden, neapolitanischen Scheidemünzen aus Kupfer, die hier für den Eintritt in die Stadt entrichtet werden mussten, streckt sich das Wandgemälde, das an deren bedeutendsten Sohn erinnert: Enrico Caruso posiert vor einem Theatervorhang, ein Grammophon zu seiner Linken, überwacht von der Polizei­station des Stadtviertels San Carlo all’Arena im obersten Stock des Gebäudes rechts dahinter, während hoch oben über seinem Kopf die sechsspurige Stadtautobahn Tangenziale A 56 donnert.

Andreas Rossmann Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der Belcanto, für den Enrico Caruso steht, ist hier ein fernes Versprechen. Aber die Stadt hat den „Tenorissimo“ auf­genommen: Hier kommt niemand an ihm vorbei. 1991 war auf dem Platz eine Büste des Opernsängers aufgestellt worden, doch die versank auch mal zwischen Müllbergen und ausrangierten Möbeln. Vor fünf Jahren hat Street-Art-Künstler Corrado Teso dann das Mural geschaffen, die Hecke im Vorgarten ist immergrün, die Devotionalien in den Töpfen sind frisch.

Große Gedenkfeiern zum runden Jubiläum sind in Neapel nicht geplant, ein Empfang im zum Minimuseum umgebauten Geburtshaus ist fast schon alles. Im Teatro San Carlo, das ihm zum hundertsten Todestag 2021 ein Drei-Tenöre-Konzert gewidmet hatte, findet heute Abend keine Vorstellung statt.

Mehr zum Thema 1/

Enttäuscht von der kühlen Aufnahme seiner Auftritte in Gaetano Donizettis „Liebestrank“ und Jules Massenets „Manon“ und den nur mittelprächtigen Kritiken, hatte Caruso 1901 seiner Heimatstadt den Rücken gekehrt und geschworen, nie mehr zurückzukehren, jedenfalls nicht, wie er später einschränkte, zum Singen, nur zum Spaghetti-Essen. Und, todkrank, 1921 zum Sterben. Auch das sind Themen der Dauerausstellung über den Orpheus des 20. Jahrhunderts, die im Palazzo Reale, dem Königspalast, ganz in der Nähe des prächtigen Opernhauses vorbereitet wird. Im Juli soll sie eröffnet werden.