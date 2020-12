Nach Vorbild von Lolita : Natalie Portman fühlte sich sexuell ausgebeutet

Aktualisiert am

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman hat sich als Kinderstar sexuell ausgebeutet gefühlt. Rollen wie in Luc Bessons Thriller „Léon – Der Profi“, in dem sie 1994 die zwölf Jahre alte Begleiterin eines erwachsenen Auftragsmörders spielte, hätten sie damals zu einer Kindfrau nach Vorbild von Nabokovs Lolita gemacht.

„Da ich als Kind sexualisiert wurde, konnte ich meine eigene Sexualität nicht gut entwickeln. Sie hat mir Angst bereitet“, sagte die 39 Jahre alte Portman dem Podcast „Armchair Expert“. Sie habe sich daher hinter einem Image aus Ernsthaftigkeit und Kühle verschanzt.

Die israelisch-amerikanische Oscar-Preisträgerin („Black Swan“) war als Zehnjährige von einem Talentscout angesprochen worden. Zwei Jahre später begann ihre Schauspielkarriere mit einem Part in dem Musical „Ruthless!“ auf einer Theaterbühne in New York.