Natalia Klitschko im Interview : „Ich bin eine stolze Ukrainerin“

Sie harrt mit ihren Kindern in Hamburg aus: Natalia Klitschko spricht im Interview über den Kampf ihres Manns Vitali Klitschko in Kiew, die Rettung ihrer Mutter und Hilfe für die Opfer.

In Gedanken in Kiew: Natalia Klitschko (48), die Frau von Vitali Klitschko, lebt mit ihren drei Kindern in Hamburg. Bild: Hanna Lenz

Frau Klitschko, jeden Tag versuchen Sie von Hamburg aus, wo Sie wohnen, Kontakt zu Ihrer Familie aufzunehmen in Kiew, zu Ihrem Mann Vitali, dem Bürgermeister. Wie ist die Lage?

Ja, gerade eben habe ich die Antwort be­kommen, dass es ihm gut geht. Ein paar Tage hatte ich tatsächlich mal nichts ge­hört, und mich schon gefragt, warum er nicht antwortet. Aber ich wusste auch, dass nichts passiert ist, weil er auch in den sozialen Medien über die Lage berichtet.

Was ist das für ein Gefühl, ihn so zu sehen, in einer bombardierten Stadt und in schusssicherer Weste?