Der Weltraum ist schon länger keine rein männliche Domäne mehr. Dass nun auch eine Frau an der ersten Mondmission seit mehr als 50 Jahren beteiligt ist, wie die amerikanische Raumfahrtbehörde (NASA) am Montag bekannt gab, ist deshalb auch erwartet worden.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Auch ihr Name ist nicht wirklich eine Überraschung: Christina Hammock Koch soll als erste Frau zum Mond fliegen, mit an Bord in gut anderthalb Jahren wird zudem auch erstmals ein Afroamerikaner sein, Victor Glover.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Menschen letztmals zum Mond geflogen sind. Zwölf bemannte Apollo-Missionen hat es in den Sechziger- und Siebzigerjahren gegeben. Und das Adjektiv passte damals perfekt: Denn von den 32 Astronauten, die an den Raumflügen beteiligt waren, waren 32 Männer.

Die NASA brauchte lange, um sich der Frauenfrage zu stellen

Astronautinnen waren für die NASA damals noch undenkbar, auch wenn die Russen schon drei Jahre vor dem offiziellen Beginn der Apollo-Missionen eine Frau in den Weltraum entsandt hatten. Walentina Tereschkowa war 1963 die erste – und dann auch bis 1982 die einzige Kosmonautin, der diese Ehre zuteilwurde. Es war ein PR-Coup, dem Ost-West-Konflikt geschuldet, doch „Tschaika“ (Möwe), wie ihr Funkrufname lautete, demonstrierte bei ihrem Alleinflug 48 Mal um die Erde eindrücklich, dass Frauen mindestens genauso gute Raumfahrer sind wie Männer. Auch wenn Tereschkowa stark unter der sogenannten Raumkrankheit litt, wie übrigens auch etliche männliche Kosmonauten und Astronauten vor ihr und nach ihr.

Die NASA brauchte lange, um sich der Frauenfrage überhaupt zu stellen. Dafür engagierte sie in den Siebzigern sogar eine afroamerikanische Raumfahrerin, Nichelle Nichols, die schon seit 1967 erfolgreich durch die unendlichen Weiten flog, als Lieutenant Uhura in der Fernsehserie „Star Trek“. Nichols wurde unter anderen in der Nachwuchswerbung eingesetzt. Erst 1983 war Sally Ride dann die erste Amerikanerin, die es als Astronautin ins All schaffte.

Christina Koch war schon im Weltraum, und mit 328 Tagen hält sie sogar den Rekord. Allerdings wiederum nur unter den Frauen. Die 44-Jährige kam vor zehn Jahren zum Astronauten-Programm der NASA, sechs Jahre später dann flog sie schließlich zur Internationalen Raumstation (ISS).

Als Bordingenieurin im Einsatz

Koch, die aus Grand Rapids in Michigan stammt und Physik und Elektrotechnik studierte, begann ihre Karriere als Ingenieurin bei der NASA. Auch auf der ISS war sie als Bordingenieurin im Einsatz und absolvierte dort mehrere Außenbordeinsätze, darunter auch am 18. Oktober 2019 zusammen mit Jessica Meir den ersten rein weiblichen. Für sie sei das ein Beleg gewesen, dass es der NASA ernst ist mit der Menschheitsaufgabe, das All wirklich von allen erforschen zu lassen, sagte sie danach in einem Interview.

Wenn die Artemis-2-Mission weiter planmäßig läuft, wird Koch zusammen mit drei Männern den Mond umrunden und ihm damit so nahe kommen wie zuletzt die Apollo-17-Astronauten im Jahr 1972. Die vier Astronauten werden sich dabei weiter von der Erde entfernen als jemals ein Mensch zuvor. Mit im Orion-Raumschiff werden auch als Kommandant der Amerikaner Reid Wiseman und der Kanadier Jeremy Hansen sitzen.

Hoffnungen auf eine Mondlandung, die erst in einem nächsten Schritt und frühestens für das Jahr 2025 geplant ist, dürfen sich dann auch zwei deutsche Astronauten machen, Alexander Gerst und Matthias Maurer. Sieben Europäer wurden für eine der künftigen Artemis-Missionen ausgewählt, unter ihnen ist allerdings nur eine Frau: die Italienerin Samantha Cristoforetti. Eine deutsche Astronautin hat es bis heute nicht ins All geschafft.