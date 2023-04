Aktualisiert am

Die vier Astronauten, die nach mehr als 50 Jahren erstmals wieder eine Mondmission absolvieren sollen, stehen fest: Ihre Namen gab die amerikanische Raumfahrtbehörde (NASA) am Montag bekannt.

Kommandant der Artemis-2-Mission, der ersten bemannten Mondmission seit Apollo 17 im Jahr 1972, wird demnach Gregory Reid Wiseman sein. Der 47 Jahre alte ehemalige Testpilot des amerikanischen Militärs ist bereits 2014 zusammen mit dem Deutschen Alexander Gerst ins All und zur Internationalen Raumstation (ISS) geflogen und leitet zudem seit 2020 die Astronauten-Abteilung der NASA.

Ebenfalls zum zweiten Mal ins All sollen die beiden Amerikaner Christina Koch und Victor J. Glover starten. Die Mannschaft komplettieren wird der Kanadier Jeremy Hansen, der erstmals an einer bemannten Mission beteiligt sein wird.

Der Start von Artemis 2 ist für den November 2024 geplant. Der Flug mit dem Orion-Raumschiff wird die Vier dabei nur zum Mond führen, den sie umkreisen werden. Ziel der Mission ist keine Landung auf dem Erdtrabanten, in einem ersten Schritt geht es der NASA nur um die Erprobung der Systeme und Arbeitsabläufe an Bord des Raumschiffs. Eine Landung auf dem Mond ist frühestens in vier Jahren geplant.