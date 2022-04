Wirtschaftswissenschaftlerin : „Es wächst eine Generation von Narzissten heran“

Aktualisiert am

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Victoria Berg hat narzisstisches Verhalten erforscht. Im Interview spricht sie darüber, warum junge Männer und Frauen um die 30 Jahre die höchsten narzisstischen Werte haben – und was daraus folgt.

Wer schafft es ganz nach oben? Einen breiten Überblick über Narzissmus in deutschen Führungsetagen gab es bisher nicht. Bild: dpa

Frau Berg, Sie sind Wirtschaftsingenieurin, Beraterin für Führungskräfteentwicklung und haben mit fünf weiteren Forschern eine Studie über Narzissmus in Führungsetagen mit dem Titel „Die Jungbullen kommen“ vorgelegt. Dass Narzissten manipulieren, intrigieren, nach außen glänzen und von anderen gefeiert werden wollen, ist gut untersucht. Was gab es noch zu erforschen?

Ursprünglich interessierten wir uns für das Thema Female Empowerment. Wenn man dazu forscht, wie es gelingen kann, Frauen zu bestärken, auch in Führungspositionen mit Männern gleichzuziehen, kommt man rasch zum damit eng verknüpften Phänomen Narzissmus. Einen breiten Überblick über Narzissmus in deutschen Unternehmen und vor allem in Führungsetagen gab es bisher nicht. Wir haben uns ganz bewusst auf den subklinischen Narzissmus konzentriert – im Gegensatz zu klinischem Narzissmus ist er noch nicht krankhaft.