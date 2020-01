Jägerin im Interview : „Nicht nur alte Männer mit Hut und Dackel“

Frau Rausch, in Dortmund findet bis zum Wochenende die Messe Jagd & Hund statt. Gehen Sie hin?

Ja, ich freue mich, im sogenannten Social-Media-Revier Leute zu treffen, die ich nur von Instagram kenne – und neue Leute kennenzulernen.

Wie sind Sie zur Jagd gekommen?

Ich bin in Rheinland-Pfalz mit der Jagd groß geworden, da meine Mutter auch zur Jagd geht. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, was die Jagd alles mit sich bringt. Ich war dann ungefähr fünf Jahre lang Vegetarierin und zwei Jahre Veganerin. Ich habe mich damit beschäftigt, wie die Tier- und Fleischindustrie funktioniert. Und ich wollte verstehen, warum meine Mutter und so viele Andere zur Jagd gehen, wenn es angeblich so etwas Schlechtes ist. Ich kam zu dem Schluss, dass man sich als Tierliebhaber auch mit dem Tod auseinandersetzen muss. Und wenn man Fleisch isst, sollte man wissen, woher es kommt. Ich verstehe die Natur durch mein Wildtierwissen aus der Jägerprüfung besser.

Sie haben fast 2000 Follower auf Instagram. Welche Jagd-Momente teilen Sie?

Ich poste Szenen aus dem Jagdalltag, zum Beispiel wenn ich auf einer Ansitz- oder auf einer Gesellschaftsjagd bin. Aber hauptsächlich veröffentliche ich Wildtierfotos. Ich teile nur das, was ich auch meinen Freunden zeigen würde – und kein erlegtes Wild. Das Thema Tod spielt da keine große Rolle. Durch soziale Medien haben wir Jäger die tolle Chance, die Jagd wieder in ein positives Licht zu rücken. Wir können Fremden, die mit der Jagd nichts zu tun haben, zeigen, dass Jagd viel mehr ist als nur schießen. Schließlich kümmern wir uns auch um das Wild.

Einige Jäger, die auf Instagram aktiv sind, bekommen Hassnachrichten für ihre Bilder. Kennen Sie das?

Nein, ich bekomme sehr positives Feedback. Da die Bilder das Wild in seiner natürlichen Umgebung zeigen, kommen viele Menschen auf mein Profil, die sich nur gerne das Hashtag #Wildtierfotografie anschauen. Es ergeben sich oft interessante Gespräche mit Nicht-Jägern. Meine Bilder sind allerdings auch nicht kontrovers. Die Leute können ja schlecht etwas Negatives zu einem lebenden Tier sagen. Entweder gefällt ihnen das Motiv oder nicht.

Was halten Sie von Beiträgen, in denen erlegte Tiere präsentiert werden?

Es kommt darauf an. Instagram als Plattform setzt viel auf das Bild und weniger auf den Text darunter. Deswegen sollte ich mich vor einem Post fragen, ob das Bild alleine ohne Erklärung stehen könnte, oder ob es abschreckend wirkt. Wenn ich das Bild meiner Oma beim Frühstück zeigen könnte, kann ich es posten. Bei erlegtem Wild kommt es auch auf den Kontext an. Ich kann solche Bilder nutzen, um aufzuklären und für Wildtierkrankheiten zu sensibilisieren. Das finde ich viel sinnvoller, als Bilder zu zeigen, auf denen das Wild im Vordergrund liegt und dahinter jemand mit Waffe posiert.

Sie machen gerade Ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Helfen soziale Medien bei der Suche nach neuen Mitgliedern?

Ja, Jagdverbände können zeigen, dass die Jagd auch jung ist. Das sind nicht nur alte Männer mit Hut und Dackel, die durch den Wald gehen.

Lernt man beim Jagdschein etwas über den Umgang mit sozialen Medien?

Bei mir wurde darüber geredet. Ich wurde dazu angeregt, mir Gedanken darüber zu machen, was ich teile. Gerade wenn man jung ist und sich mit sozialen Medien auskennt, bekommt man aber schnell ein Gefühl dafür.

Mehr zum Thema 1/

Die Zahl der Frauen mit Jagdschein steigt – auch dank sozialer Medien.

In den sozialen Medien wird vieles auf Augenhöhe gezeigt, das kann dazu ermuntern, es selbst zu versuchen. Es gibt Nutzer, die ihre Follower zur Jagdschein-Ausbildung mitnehmen und zeigen, was sie gerade lernen und ob sie es herausfordernd finden. Viele wüssten sonst gar nicht, was beim Jagdschein und auf der Jagd gemacht wird. Und über Instagram werden eben auch junge Frauen erreicht.

Welche Rolle spielen Traditionen?

Die Jagdethik und das Brauchtum sind ein großes Thema. Auch wie man sich gegenüber erlegtem Wild verhält – also die so genannte Waidgerechtigkeit – hat für mich eine große Bedeutung. Zum Beispiel gibt man dem erlegten Wild den letzten Bissen, also einen kleinen abgebrochenen Ast, den man ihm nach dem Erlegen in den Mund schiebt. Damit drückt man Dankbarkeit und Demut gegenüber dem genommenen Leben aus. Ich finde es gut, dass diese Dinge im Internet nicht vergessen werden. Die Verbände haben im vergangenen Jahr die Initiative „Waidgerechtigkeit 2.0“ gestartet. Dabei geht es um die Übertragung des Ehrenkodexes der Jäger ins Internet. Ich finde es schön, auf Instagram zu sehen, dass das auch für junge Leute eine Rolle spielt und weiter getragen wird.