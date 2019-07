Zum Tode von Costa Cordalis : Mit hart erarbeiteter Leichtigkeit

Es dauerte eine Weile, bis in der noch jungen Bundesrepublik die Lust neu erwachte auf die große weite Welt, mit der es sich die Deutschen im Krieg so gründlich verscherzt hatten. Zu einer Zeit, als für die meisten Bürger Auslandsreisen noch undenkbar waren, fand diese Lust ausgerechnet im deutschen Schlager ihren Ausdruck, und zwar nicht allein durch englische Künstlernamen wie Roy Black und Chris Roberts, unter denen deutsche Sänger auftraten, sondern auch durch zahllose musikalische Gastarbeiter, die hierzulande enorm populär wurden. Sie kamen, um nur einige zu nennen, aus Amerika (Gus Backus, Bill Ramsey, Connie Francis), Norwegen (Wencke Myhre), Dänemark (Gitte Haenning), der Schweiz (Vico Torriani), Jugoslawien (Bata Illic), der Tschechoslowakei (Karel Gott), Frankreich (Mireille Mathieu), Großbritannien (Chris Howland) und sogar, wie Daliah Lavi, aus Israel. In Deutschland, zu viel Weltläufigkeit musste es dann doch nicht sein, sangen sie alle auf Deutsch, und das gern mit weichem Timbre und exotisch rollendem R.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Den Part des Griechen unter den Importsängern füllte auf imposante Weise Costa Cordalis aus. Anders als seine Landsfrau Vicky Leandros, die in ihrem größten deutschen Hit irritierenderweise ins polnische Lodz aufbrechen wollte, bot er seinem deutschen Publikum exakt das, was es von einem echten Hellenen erwartete. In seinen Liedern bat er die Damen seines Herzens, mit nach Theben zu kommen oder das nächste Schiff nach Rhodos zu nehmen, wenn er in ihnen nicht gleich einen Engel erblickte, der vom Olymp gestiegen war. Mit wallendem schwarzen Haar, strahlend weißen Zähnen und weit aufgeknöpftem Hemd präsentierte sich Cordalis als Grieche wie aus dem Bilderbuch respektive dem Urlaubskatalog.

Denn genau darum ging es ja bei dieser nordsüdlichen Wiederannäherung: keine alten Wunden aufzureißen, sondern Fernweh zu wecken. Sonne und Meer, Tanz und Taverne, Bouzouki und Sirtaki, das waren die musikalischen Koordinaten, zwischen denen sich Costa Cordalis bewegte. Einen solchen Gast luden die Deutschen gern zu sich ins Wohnzimmer, gab er ihnen doch das Gefühl, ihrerseits in der Welt wieder willkommen zu sein, allen Kriegsgreueln zum Trotze. Die einzige rote Flüssigkeit, die in Cordalis’ Schlagern höchst verschwenderisch floss, war der griechische Wein.

Konstantinos Kordalis war 16, als er selbst sich auf eine große Reise begab, die ihn mit dem Zug von Griechenland nach Frankfurt führte, wo er sich zunächst als Barsänger verdingte. Im Goethe-Institut lernte er Deutsch und begann nach dem Abitur ein Studium der Philosophie und Germanistik, das er nach ein paar Semestern abbrach, um auf die Musikhochschule zu wechseln. Die dort erworbenen Qualifikationen kamen in seinem Werk nicht durchgehend zum Tragen; zu seinem größten Erfolg wurde 1976 der Party-Stampfer „Anita“, dessen Schauplatz ihn mal nicht in die alte Heimat, sondern ins ferne Mexiko führte. Der Rezensent dieser Zeitung war 1981 zwar wenig angetan von einem Cordalis-Konzert, lobte aber, dass der Sänger „ein wirklich netter großer Junge“ sei und – ein Hauch von Dialektik – „selbstzufrieden und dabei sehr bescheiden“ auftrat.

Costa Cordalis selbst bescheinigte sich noch andere, ausgesprochen deutsch anmutende Tugenden: „Disziplin, Realismus und letztlich sehr harte Arbeit“ hätten ihn zum Erfolg geführt, sagte er, der zum Zeitpunkt seines Durchbruchs schon verheiratet und dreifacher Vater war. Ausdauer und Ehrgeiz trieben ihn auch zu sportlichen Höchstleistungen, so zu einer Landesmeisterschaft im Hochsprung als Jugendlicher und zum 30-Kilometer-Rennen der Skilangläufer bei der Weltmeisterschaft 1985, wo Cordalis zwar als Letzter ins Ziel kam, doch immerhin als bester Grieche. Einen Titel gewinnen konnte er dafür im Jahre 2004: In der allerersten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde Cordalis zum Dschungelkönig gekürt und lieferte das Musterbeispiel dafür, wie man aus dieser Show nicht nur ohne Verluste, sondern mit Gewinn hervorgeht. Stoisch und stets freundlich ertrug Cordalis alle Schikanen und gab beim Auszug aus dem Camp sogleich das Liedchen zum Besten, das er eigens komponiert hatte. Sein Preisgeld spendete er. Im Privatleben zog er dem Dschungel den Schwarzwald vor, wo er viele Jahrzehnte lang lebte.

Mehr zum Thema 1/

Nicht alle Ausflüge des Schlager-Veteranen in die Gefilde der zeitgenössischen Promi-Welt – Reality TV, Social Media, Beauty-Klinik – verliefen derart glimpflich; als Vater des ebenfalls musizierenden Lukas Cordalis, Ehemann des Fernsehsternchens Daniela Katzenberger, war Costa Cordalis stets für ein bisweilen zu offenes Wort gegenüber dem Boulevard zu haben. Dass er auch anders konnte, nämlich nachdenklich und selbstreflektiert, demonstrierte er, als er in der Dokumentation „Schlagerland“ sinnierte über die selbstgewählte Rolle, aus der ihn die Deutschen partout nicht mehr entlassen mochten: Sie sähen in ihm immerzu den „temperamentvollen Südländer“, der auf der Bühne ordentlich schwitzen müsse. Für seine Fans hat er gern gerackert, sie werden ihn so in guter Erinnerung behalten. Am Dienstag ist Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren gestorben.