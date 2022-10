Zum Tod von Mevlüde Genç : Sie hat ihr Vertrauen in den deutschen Staat nie verloren

Als die große Orientalistin und Religionswissenschaftlerin Annemarie Schimmel im Herbst 1995 in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, dankte sie in ihrer Rede ausdrücklich auch Mevlüde Genç: Die Solinger Türkin, die den Mördern ihrer Familie vergeben habe, verkörpere jenen toleranten Islam, „den ich jahrzehntelang kennengelernt habe“.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Ein Jahr später wurde Mevlüde Genç, die zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte beim Brandanschlag von Solingen verloren hatte, das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Weitere Preise bis hin zu einer Mevlüde-Genç-Medaille, die von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen seit 2018 jährlich für besondere Verdienste um Toleranz, Versöhnung zwischen den Kulturen und um das friedliche Miteinander der Religionen gestiftet wurde, sollten über die Jahre noch folgen.

Die feigen Mordtaten von Solingen waren ein Fanal. Sie folgten auf die rechtsextremen Angriffe in Hünxe, Mölln (dabei starben erstmals Menschen durch einen ausländerfeindlichen Brandanschlag in Deutschland), Hoyerswerda und Rostock. Die Tat von Solingen aber erschütterte besonders. Kanzler Helmut Kohl indes weigerte sich, an der Trauerfeier für die Toten teilzunehmen, weil seine Regierung, wie sein Sprecher mitteilte, nicht in „Beileidstourismus“ verfallen wolle.

Wo einst an der Unteren Wernerstraße das Haus mit der Nummer 81 der Familie Genç stand, klafft bis heute eine Bau­lücke. Für die Toten wurden dort später fünf Kastanien gepflanzt. 17 weitere Familienmitglieder erlitten am 29. Mai 1993 zum Teil schwerste Verletzungen, sind fürs Leben gezeichnet worden. Warum Mevlüde Genç danach dennoch in Solingen blieb? „Von hier aus wechselten fünf meiner Kinder ins Paradies“, sagte sie drei Jahre nach dem Anschlag der „Zeit“.

1973 folgte sie ihrem Mann nach Deutschland

Mevlüde Genç war in einem kleinen Dorf am Schwarzen Meer in der türkischen Provinz Amasya aufgewachsen und früh – mit 14 – von ihren Eltern mit ihrem Cousin Durmuç verlobt worden, den sie später heiratete. Als ihr Mann 1970 dann nach Deutschland ging, wurde er als Gastarbeiter mit einer Blaskapelle am Flug­hafen in Düsseldorf empfangen. Drei Jahre später folgte sie ihm, zunächst ohne die vier Kinder. 1980 kauften sie das Haus in Solingen und zogen als Familie mit nunmehr sieben Kindern dort ein. 13 Jahre später kamen vier Männer zu dem „Türkenhaus“, wie sie später aussagten, gossen Benzin aus und zündeten es an.

Mehr zum Thema 1/

Die Überlebenden um Mevlüde Genç bekannten sich trotzdem zu ihrer Heimat Solingen. Ein türkischer Bauunternehmer baute ihnen ein neues, gut bewachtes Haus, noch während am Oberlandesgericht in Düsseldorf der Prozess gegen die vier Attentäter im Alter zwischen 16 und 23 Jahren lief. Nach 125 Verhandlungs­tagen wurden drei von ihnen zur Jugendhöchststrafe von zehn Jahren, einer zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Mutter, Großmutter und Tante der Opfer, Mevlüde Genç, saß die meiste Zeit mit im Gerichtssaal. Die Strafe empfand sie als gerecht, die Täter haben sie längst verbüßt. Zwei kamen vorzeitig frei, wegen guter Führung. Auch das hat Mevlüde Genç nie in Frage gestellt. Der Schmerz aber sei geblieben. „Doch ich will mit einem guten Beispiel vorangehen“, sagte Mevlüde Genç, als der Anschlag 20 Jahre zurücklag. „Ich wünsche, dass so etwas nie wieder passiert und kein Mensch mehr diese Schmerzen spüren muss.“

Schon 1995 nahm das Ehepaar Genç die deutsche Staatsangehörigkeit an. Ihr Vertrauen gegenüber dem deutschen Staat und der deutschen Justiz hat Mev­lüde Genç nie verloren, auch nicht in der Zeit, als die rechtsextremistische Mord­serie des NSU gegen Migranten das Land erschütterte. Am Sonntag ist die Friedensbotschafterin Mev­lüde Genç im Alter von 79 Jahren in ihrer Wahlheimat Solingen gestorben.