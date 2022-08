Fotograf des Vietnamkriegs : Immer zu nah dran

Der Krieg war für ihn am 19. April 1969 um 13.52 Uhr zu Ende. Eigentlich drei Minuten später, denn seine Uhr ging im­mer etwas nach. Genau in dem Moment, als seine Rolex stehenblieb, war er zum Vietnamveteranen geworden, ohne jemals eine Kugel abgegeben zu haben. Versehrt war er trotzdem, nach gut vier Jahren an der Front. Er war dem Credo seines Kollegen Robert Capa gefolgt: „Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht na­he genug dran.“ Tim Page war nahe genug dran, immer, an jedem der vielen gottverlassenen Tage, die er zwischen der Villa in Saigon, in der er mit anderen Kriegs­berichterstattern hauste, und dem alltäg­lichen Morden hin und her pendelte.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Mit nicht einmal 17 Jahren war der ge­bürtige Brite von zu Hause durchgebrannt, an seiner Seite seine 15 Jahre alte Freundin, schwanger mit Zwillingen. Sie zogen immer weiter gen Osten. Mit 20 landete er in Saigon in Südvietnam, griff dort erst zu einer geborgten Nikon, später wechselte er zu Leica, um fortan das Grauen des Krieges zu dokumentieren. Er hatte das Talent, Si­tuationen einzufangen, die ganze Lebensgeschichten zu erzählen schienen. Auch an seinem letzten Tag wollte er nur fotografieren, zwei GIs in 20 Meter Entfernung, als diese auf eine Mine traten. Page wachte Ta­ge später zumindest wieder auf, mit Splittern in Hüfte und Hirn, halbseitig gelähmt und blind. Er war ein Invalide, körperlich nur ein paar Monate, seelisch aber blieb er es wohl bis zuletzt, auch wenn er wieder zur Kamera griff. Es war seine vierte und schwerste Kriegsverletzung.

Was treibt einen Menschen an, sich für ein paar Bilder immer wieder aufs Neue in Lebensgefahr zu begeben? Für ihn war es auch das Gefühl, eine Fa­milie zu haben. Die anderen, viel berühmteren Fotografen hatten ihn unter ihre Fittiche ge­nommen, er wurde Teil einer verschworenen Gemeinschaft, die ihren eigenen Krieg führte: den der Bilder. Der Vietnamkrieg war eine Propagandaschlacht wie es heute der Krieg in der Ukraine ist, die Bilder auch von Tim Page, aufgenommen für Agenturen wie UPI und AFP, später fürs Magazin „Life“, machten den wahren Schrecken, das eigentlich unbeschreibliche Elend der Zivilisten wie der Soldaten, erst öffentlich. Page war maßgeblich daran beteiligt, dass es überhaupt zu einer Antikriegsbewegung in den Vereinigten Staaten und im Rest der Welt kam, auch durch eine kanadische Dokumentation, „The Mills of the Gods: Viet Nam“, an der Page mitarbeitete und die 1965 erschien und einen Meinungsumschwung herbeiführte. Auch deshalb setzte ihm Francis Ford Coppola ein filmisches Denkmal, indem er die Figur des Journalisten, die Dennis Hopper in „Apocalypse Now“ spielte, Tim Page nachempfand, mit den Kamerariemen quer über der Brust.

Page hat viel in Vietnam und Kambodscha verloren, auch seine besten Freunde Sean Flynn, den Sohn von Schauspieler Errol Flynn, und Dana Stone, die 1970 in eine Schlacht fuhren und nicht wieder­kamen. Richtig heimisch fühlte sich Page da­nach im vermeintlichen Frieden nicht. Einmal nur soll er geweint haben: als er 1985 bei einem Treffen von Vietnamveteranen als einer von ihnen mit stehendem Applaus empfangen wurde. Am Mittwoch ist Tim Page in Brisbane in Australien mit 78 Jahren an Leberkrebs gestorben.