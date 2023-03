Ein Generalstreik aus Protest gegen nachlässige Sicherheitsvorkehrungen hat das öffentliche Leben in Griechenland am Mittwoch stark eingeschränkt. Zu dem Streik hatte die griechische Gewerkschaft der Staatsbediensteten aufgerufen, weitere Organisationen hatten sich angeschlossen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



In der Hauptstadt Athen verkehrten U-Bahnen nur zwischen mittags und nachmittags, Busse überhaupt nicht. Auch Schiffe fuhren nicht. Das Krankenhauspersonal und eine Lehrergewerkschaft beteiligten sich ebenfalls an dem Ausstand.

Protestkundgebung in Athen

Aufgerufen war in Athen zudem zu einer Protestkundgebung, um sichere öffentliche Verkehrsmittel für Passagiere und Bedienstete zu fordern. Die Proteste und Streiks waren eine weitere Reaktion der Öffentlichkeit auf das Eisenbahnunglück vom 28. Februar, bei dem 56 Menschen ihr Leben verloren hatten, als ein Güterzug in voller Fahrt mit einem Passagierzug kollidierte.

In Thessaloniki, wo der Passagierzug hätte ankommen sollen, protestierten Studenten unter der Losung: „Es ist kein Unfall, es ist kein Unglück, es ist ein Verbrechen“. In Patras, Griechenlands drittgrößter Stadt, bewarfen Protestierende die Fassade des Gebäudes der städtischen Verkehrsverwaltung mit Farbbeuteln und Steinen.

Derweil weiteten sich die Ermittlungen der griechischen Staatsanwaltschaft aus. Der zum Unglückszeitpunkt diensthabende Stationsvorsteher der Eisenbahnstation von Larissa in Thessalien, der dafür verantwortlich sein soll, dass die Züge auf dem gleichen Gleis aufeinander zurasten, ist längst nicht mehr der einzige Verdächtige.

Sicherheitstechnik nur teilweise installiert

Laut griechischen Medienberichten richten sich Ermittlungen auch gegen den vorgesetzten Inspektor, der den unerfahrenen Stationsvorsteher eingesetzt haben soll. Ein weiterer Bahnangestellter hätte wohl bis elf Uhr abends in der Unglücksnacht auf seinem Posten sein sollen, hatte diesen aber schon vorher verlassen.

Die Staatsanwaltschaft richtet ihre Ermittlungen zudem offenbar auf die Frage, wie es sein konnte, dass Sicherheitstechnik an Griechenlands meist befahrener Bahnstrecke von Athen nach Thessaloniki nicht oder nur partiell installiert war.

Dies könnte nach inoffiziellen Angaben auch die Europäische Staatsanwaltschaft in Brüssel beschäftigen. Dabei geht es um die Frage, ob finanzielle Fördermittel der EU unterschlagen wurden. Von der EU entsandte Fachleute, darunter der Chef der Europäischen Bahnagentur ERA, Josef Doppelbauer, sollen Griechenland nun dabei unterstützen, die Sicherheits- und Signaltechnik des griechischen Gleisnetzes zu verbessern.

Mehr zum Thema 1/

Der seit 2019 regierende griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte zunächst versucht, Kritik an seiner Regierung durch Hinweise auf jahrzehntelange Versäumnisse im griechischen Bahnwesen abzulenken. Diese Taktik schien aber nur bedingt aufzugehen, weshalb Mitsotakis sein Vorgehen anpasste.

Am Mittwoch hatten er, sein Finanzminister und sein Regierungssprecher an der Beerdigung des Lokführers eines der beiden verunglückten Züge in Athen teilgenommen. Mitsotakis bat zudem die Staatsanwaltschaft in einer schriftlichen Stellungnahme um möglichst rasche und umfassende Ermittlungen und sicherte umfassende Kooperation zu. In Griechenland finden in diesem Jahr, vermutlich im Mai, Wahlen statt.