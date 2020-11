Mann von Kamala Harris : Second Gentleman oder doch Second Husband?

Second Gentleman oder doch Second Husband?

Lernten sich vor sieben Jahren kennen:Kamala Harris und Ehemann Douglas Emhoff bei einem Wahlkampfauftritt in Philadelphia am 2. November. Bild: AFP

Second Gentleman? Oder doch schlicht Second Husband? Welchen Titel Douglas Emhoff künftig tragen wird, ist noch offen. Welche Rolle der Ehemann von Kamala Harris, bald erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, in den kommenden vier Jahren übernehmen wird, ließ er dagegen während des Wahlkampfs immer wieder durchblicken. Als ein Tierschützer bei einer Diskussionsrunde auf die Bühne lief, um Harris das Mikrofon aus den Händen zu reißen, stürmte Emhoff auf das Podium, drängte den Demonstranten zur Seite und nahm ihm das Mikrofon wieder ab. In den Wochen vor der Präsidentenwahl wurde der Sechsundfünfzigjährige in sozialen Medien aktiv. „Kaum in der Lage zu sein, Lügen, Verzerrungen und Plattitüden von einem Teleprompter abzulesen ist eines Präsidenten nicht würdig“, twitterte Emhoff in Donald Trumps Richtung. Auch bei Justizminister William Barr konnte er sich nicht zurückhalten. Nach dem Versuch des Republikaners, den Mueller Bericht über eine angebliche Zusammenarbeit von Trumps Mitarbeitern und Russland vor der Wahl 2016 zu verharmlosen, beschimpfte der Jurist den Juristen öffentlich als „Fleck auf unserem Berufsstand“.

Schon vor dem Umzug an den Number One Observatory Circle in Washington scheint es so gut wie sicher, dass der erste Second Gentleman oder Second Husband der Vereinigten Staaten die Vizepräsidentschaft seiner Ehefrau nicht nur im Hintergrund begleiten wird.