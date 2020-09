Nach Vorwürfen zu Arbeitsklima : Ellen DeGeneres’ halbherzige Entschuldigung

Die Vorwürfe, mit denen Moderatorin Ellen DeGeneres in den vergangenen Wochen konfrontiert worden war, hat sie in ihrer ersten Sendung als Missverständisse abgetan. Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten.

Ellen DeGeneres, wegen rüden Verhaltens gegen Mitarbeiter ihrer Talkshow ins Gerede gekommen, hat sich mit einem Entschuldigungsversuch keinen Gefallen getan. In ihrem Monolog zu Beginn der ersten Studioshow nach dem Lockdown sprach sie die Vorwürfe der vergangenen Wochen am Montag zwar vage an, führte sie aber auf Missverständnisse zurück. „Als die ,freundliche Frau‘ bekannt zu sein, kann einen in eine missliche Lage bringen. Falls da draußen gerade jemand einen neuen Spitznamen sucht, sollte er sich nicht ,freundliche Frau‘ nennen“, witzelte DeGeneres.

Die Anschuldigungen über rassistische und sexistische Kommentare sowie gezielte Kränkungen, über die Mitarbeiter der Website Buzzfeed berichtet hatten, ließ die 62 Jahre alte Moderatorin aus. Auch die interne Untersuchung, die in der Entlassung von drei Produzenten der „Ellen DeGeneres Show“ mündete, fiel unter den Tisch.

Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten. Mehrere Mitarbeiter beschwerten sich inzwischen via Buzzfeed über DeGeneres‘ Versuch, ihre traumatischen Erfahrungen zu PR-tauglichen Späßen zu verarbeiten.