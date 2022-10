Zeremonie am 6. Mai 2023 : So plant Charles III. seine Krönung

Die Krönung Charles III. wird am 6. Mai in der Abtei von Westminster stattfinden. Diese Ankündigung vom Dienstag beendet die Spekulationen um das Datum, nicht aber die Mutmaßungen über die Form der Zeremonie, die unter dem Kennwort „Operation goldener Reichsapfel“ vom Herzog von Norfolk organisiert wird. Buckingham Palace bestätigte nur, dass Königin Camilla an der Seite ihres Mannes gekrönt werde und dass die Zeremonie „die heutige Rolle des Monarchen“ spiegeln werde – sowohl zukunftsgewandt als auch traditionell.

Der 6. Mai ist auch der vierte Geburtstag von Archie, dem Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, deren Teilnahme an der Krönung damit weiter in Zweifel gezogen wird. Das Datum fällt auf den Samstag nach dem Maifeiertag, der in Großbritannien seit 1978 am ersten Montag des Monats begangen wird, nicht wie anderswo am 1. Mai. Im kommenden Jahr passen Wochentag und Datum. Deswegen wurden in dem Moment, an dem der 6. Mai als Krönungstag feststand, Forderungen nach der Verlegung des Maifeiertages auf den folgenden Montag laut, damit die Nation den Anlass mit einem verlängerten Wochenende gebührend feiern könne. Dabei soll der Samstag nicht zuletzt deswegen gewählt worden sein, um die Wirtschaft zu schonen.

Zuvor hatten Berichte darüber, dass der König dem Zeitenwandel der letzten 70 Jahre mit einer kleineren und einfacheren Zeremonie Rechnung tragen wolle, in den konservativen Medien Widerstand gegen eine „Billigkrönung“ erzeugt. Die „Mail on Sunday“ will erfahren haben, dass die Zeremonie von den gut drei Stunden, die der Gottesdienst in der Abtei von Westminster bei der Krönung Elisabeths II. im Juni 1953 in Anspruch nahm, auf kaum mehr als eine Stunde verkürzt werden soll. Unerwähnt bleibt dabei, dass der König nach der „längsten Lehrzeit der Welt“ im kommenden Jahr auf die 75 zusteuert, während seine Mutter mit ihren 26 Jahren den Strapazen dieses zeremoniellen, symbolischen und – mit der Salbung – auch tief­religiösen Anlasses eher gewachsen war.

Straffung der Gästeliste auf 2000 Personen

Angeblich wird der König von der goldenen Staatskarosse Gebrauch machen, von der seine Mutter klagte, sie sehe zwar luxuriös aus, sei jedoch äußerst unbequem. Doch zeugen die in Aussicht gestellte Straffung der Gästeliste von 8000 auf 2000 Geladene, der Verzicht auf veraltete Rituale wie die im gegenwärtigen Klima als un­sensibel empfundene Überreichung eines Goldbarren von dem neuen Ansatz. Außerdem sei eine entspanntere Kleiderordnung angesagt mit Straßenanzügen statt feierlicher Roben oder Cutaway, wie manche Kommentatoren naserümpfend bemerkten. Der König, so wurde ein Eingeweihter zitiert, sei in diesen Fragen auf die öffentliche Stimmung eingestellt und habe eine instinktive Abneigung gegen Pomp unter den falschen Bedingungen. Eine bescheidenere Veranstaltung sei schon immer geplant gewesen. Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen hätten diese Entwicklung beschleunigt.

Dem setzen Traditionalisten wie der Historiker Andrew Roberts entgegen, dass die Krönung sich als Linderung der finanziellen Sorgen erweisen könnte. Krönungen gäben Anlass zu einer nationalen Feier. Sie fänden nur einmal in einer Generation statt, sagte Roberts: „Wenn dies als eine ‚Billigkrönung‘ wahrgenommen wird, wird es ins Auge gehen.“ Britannien könne seine sanfte Macht nur aufrechterhalten, wenn solche Anlässe gut inszeniert werden.