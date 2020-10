Nach „SNL“-Auftritt : Verharmlost Adele Sextourismus?

Adele hat sich mit ihrem Auftritt in der Comedyshow „Saturday Night Live“ nicht nur Freunde gemacht. Unter das Lob für das ungeahnte komödiantische Talent der Sängerin mischten sich nach der Sendung am Wochenende auch Vorwürfe über die Objektifizierung schwarzer Männer.

In einem Sketch über touristische Attraktionen in Afrika hatte Adele gemeinsam mit der Comedienne Kate McKinnon immer wieder sexuelle Anspielungen gemacht, während im Hintergrund weiße Frauen mit schwarzen Männern am Strand flanierten. In sozialen Medien wurden umgehend Anschuldigungen laut, Adele verharmlose Sextourismus. „Schwarze und andere People of Color sind keine Requisiten für irgendwelche Fetische“, schimpfte eine Nutzerin bei Twitter.

Die 32 Jahre alte Adele hatte schon vor einigen Wochen gegen die Political Correctness in den Vereinigten Staaten verstoßen. Damals brach ein Sturm der Entrüstung los, als sich die britische Grammy-Preisträgerin („Hello“) mit Bantu-Knoten, einer traditionell afrikanischen Haarfrisur, fotografieren ließ.