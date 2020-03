Nach Rassismusvorwurf : Xavier Naidoo verliert immer mehr an Rückhalt

Aktualisiert am

Xavier Naidoo verliert immer mehr an Rückhalt

Bald steht er allein da. Das Video, in dem Xavier Naidoo über die vermeintlichen Gefahren rappt, die von Flüchtlingen ausgehen, hat in den vergangenen Tagen für viel Aufruhr gesorgt. Nachdem Naidoo am Mittwoch vom Sender RTL als Jurymitglied der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ entlassen wurde, distanzieren sich nun sogar seine ältesten Freunde und Kollegen von ihm. Naidoos Band „Söhne Mannheims“ bezog auf ihrer Facebook-Seite Stellung:

„Xavier und wir gehen seit einiger Zeit getrennte Wege und als Musikerkollektiv stehen wir klar und konkret gegen Hass, Gewalt und Rassismus! Bestimmt ist es wichtig, in der heutigen Zeit Dinge anzusprechen, gerne auch kontrovers, aber man muss sich der Macht des Wortes bewusst sein.“

Die Band wurde im Jahr 1995 in der gleichnamigen Stadt gegründet, Naidoo ist bis heute ihr erfolgreichstes Mitglied. Sie musste sich selbst schon einige Male bezüglich ihrer oft grenzwertig provokativen Liedtexte rechtfertigen. In dem Lied „Marionetten“ (2017) werden beispielsweise Volksvertreter als „Volks-in-die-Fresse-Treter“ bezeichnet, die wie Marionetten von „dunklen Mächten“ kontrolliert würden.

Wer ist jetzt noch im „Team Naidoo“?

Auch die Heimatstadt des Sängers nimmt Abstand von ihrem berühmtesten Sohn. Eine Sprecherin der Stadt Mannheim sagte gegenüber der Bild Zeitung: „Die Mannheimer Stadtgesellschaft und die Stadtverwaltung haben immer wieder Fremdenhass eine klare Absage erteilt. In diesen Tagen wurde besonders deutlich, dass Hass auf Gruppen am Ende Gewalt erzeugt. Die neuerlichen Äußerungen von Xavier Naidoo widersprechen zutiefst den Grundwerten, für die wir als Stadt stehen.“

Trotz der Kritik hat Naidoo noch immer treue Fans, die ihre Unterstützung in der Kommentarspalte unter seiner Stellungnahme auf Instagram ausdrücken. Darunter sind auch einige Prominente wie etwa der Rapper Fler, der mit einem Herz-Emoji auf die Stellungnahme des Sängers reagierte und Til Schweiger. Der Schauspieler kommentierte „100%“ unter Naidoos Instagram-Post und erklärte der Bild Zeitung: „Ich kenne ihn seit 20 Jahren und ich weiß, dass er ein zutiefst gläubiger Mensch ist, der sich nichts weiter wünscht als Liebe für alle. Er hat ja auch sein Statement auf Instagram gemacht. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich bin Team Naidoo!“