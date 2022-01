Nach Online-Petition : 1,52 Meter große Busfahrerin in Manchester behält Job doch

Aktualisiert am

1,52 Meter große Busfahrerin in Manchester behält Job doch

Tracey Scholes hatte aufgrund ihrer Körpergröße beinahe ihren Arbeitsplatz verloren – die Busfahrerin war zu klein für die neuen Busse in ihrer Firma. Nun konnte die 57 Jahre alte Frau sich doch noch mit ihrem Arbeitgeber einigen.

Bitte mit Maske: ein Bus in Liverpool (Symbolbild) Bild: AFP

Wegen ihrer geringen Körpergröße von 1,52 Metern drohte einer Fahrerin in Manchester der Verlust ihres Arbeitsplatzes – sie war zu klein für die neu angeschafften Fahrzeuge. Nun hat sich Tracey Scholes doch mit dem Busunternehmen Go North West geeinigt, wie die Zeitung „Manchester Evening News“ am Dienstag berichtete.

Zuvor hatte das Unternehmen ihr ein Angebot mit weniger Arbeitsstunden und einem niedrigerem Gehalt gemacht. Ein Sprecher von Go North West betonte, dass die 57-Jährige ein geschätztes Mitglied des Teams sei und, dass zahlreiche Vorschläge von Scholes abgelehnt wurden.

Scholes wurde zunächst mit einer Frist von drei Monaten entlassen, nachdem sie ihrem Arbeitgeber von ihrer Problematik berichtet hatte. Sie kann die neuen, größeren Busmodelle nicht fahren, die Seitenspiegel dort so angebracht sind, dass sie von ihrer Sitzposition aus nicht das ganze Verkehrsgeschehen im Blick behalten kann.

Das Schicksal der Fahrerin, die bei Dienstantritt 1987 eine der ersten Buslenkerinnen in der englischen Großstadt war, hatte landesweit für Aufsehen gesorgt. Fast 30.000 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition zugunsten von Scholes.

Nun fährt Scholes bei gleichem Gehalt künftig auf einer Linie, auf der andere Busse eingesetzt werden. In den entsprechenden Fahrzeugen kann sie die Außenspiegel auf ihre Größe einstellen. Das Unternehmen zeigte sich zufrieden mit der Lösung und teilte mit, die Fahrerin habe ihre Meinung geändert und einem bestehenden Angebot nun doch zugestimmt. Nach Angaben der Gewerkschaft Trades Union Congress setzte sich Scholes durch: Ihrem Einspruch gegen eine Kündigung sei stattgegeben worden.

Laut Scott Maynard, dem Personalleiter der Firma, tritt Scholes von nun an früher zum Dienst an. So hat sie die Möglichkeit, einen Bus mit passenden Außenspiegeln auszuwählen.