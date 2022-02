Ein Streifenpolizist berichtet : „Am gefährlichsten sind Situationen, die man nicht erwartet“

Die Ausbildung ist intensiv, und auch danach war ich auch nicht auf mich allein gestellt. Jeder bekommt einen Praxisausbilder, einen erfahrenen Streifenpolizisten, auch Bärenführer genannt, an die Seite gestellt. Vor mir stand dann an meinem ersten Tag, 1,90 Meter groß, ein Bodybuilder, ein Bär im wahrsten Sinne des Wortes.

Am Anfang fuhr ich mit, hörte zu und lernte: die erste Anzeige aufnehmen, wie ich vorgehe, wie ich spreche, was ich sage, alles unter seiner Aufsicht. Die Fahrzeugkontrolle gehört zu den Dingen, die du sehr oft übst. Da ist die Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau. Aber auf alles kann man sich, wie wir nun traurigerweise feststellen mussten, nie vorbereiten. Wir üben Terroreinsätze, Amokläufe. Aber am gefährlichsten sind die Situationen, die du nicht erwartest.

Auf Streife

Eine gewisse Anspannung und Bereitschaft muss da sein. Je nachdem, wie viele Streifen auf Schicht gehen, spricht man sich unterein­ander ab, klappert immer zu zweit im Team die Gebiete ab. Sind wir dann unterwegs, achten wir auf Auffälligkeiten in der Fahrweise. Fährt die Person zum Beispiel Schlangenlinien, halten wir sie an.

Wir halten hinter dem zu kontrollierenden Fahrzeug, nachts ist das wichtig. Würden wir uns davorstellen, können zwei Dinge passieren: Erstens blendet mich das Scheinwerferlicht, und ich kann nicht in das Auto hineinschauen. Zweitens besteht die Gefahr, dass der mich umfährt. Stehen wir dahinter, sind wir sicher und können auch, wenn er flüchtet, hinterherfahren.

Manchmal geben wir in der Zen­trale Bescheid, dass wir kontrollieren, und versuchen zu überblicken, wie viele Personen im Wagen sitzen. Getönte Scheiben erschweren das. Einer kontrolliert, der andere sichert ab, wir gehen von beiden Seiten drauf zu. Die Hand an der Waffe ist eher die Ausnahme, denn der Normalbürger fürchtet sich. Aber ich bin mental darauf vorbereitet, im Fall der Fälle die Waffe zu ziehen. In einer Hand halte ich die Taschenlampe; wenn das Fenster unten ist, bitte ich darum, den Motor auszuschalten. Wenn sich Routine einschleicht, weil 100.000-mal nichts passiert ist, ist das schlecht. Ich weiß immer: Ich muss aufpassen.

In Zivil

Einsätze ohne Uniform sind eher die Ausnahme. Das machen wir, wenn wir etwas observieren wollen und in Situation, in denen du nicht in Uniform erscheinen kannst, weil dir da die Leute wegrennen. Bei Drogenkriminalität zum Beispiel oder wenn nachts in Wohngegenden eingebrochen wird. Ein anderes Sicherheitsgefühl habe ich deshalb nicht. An den Kopf fasse ich mir manchmal, wenn ich vergesse, dass ich zivil unterwegs bin und neben mir ein Auto mit 70 in der 50er-Zone vorbeizieht. Dann muss ich mir wieder klarmachen, dass nicht dick und fett „Polizei“ auf meinem Wagen steht; denn da fahren alle überkorrekt.

Steige ich dann aus dem Wagen oder möchte jemanden kontrollieren, achte ich darauf, mich rechtzeitig als Polizist vorzustellen. Die meisten fragen nicht nach dem Dienstausweis, und selbst wenn, wissen die wenigsten, wie ein originaler Dienstausweis aussieht. Der Ausweis ist auch von Land zu Land unterschiedlich.

Eine brenzlige Situation

Es war ein sonniger Frühlingsmorgen, als ein silberner SUV aus einem Waldweg auf die Landstraße fuhr. Weil dort im Gebiet gejagt wird, wollten wir kontrollieren. Es war wie immer, ich stieg aus und bin zur Fahrertür gegangen. Als ich den älteren Herrn sah, etwa 75 Jahre alt, und nach seinen Papieren fragte, guckte er mich nur mit großen Augen an und sagte: nichts. Einen Moment später griff er in die Fahrertür und zückte ein Messer. Ich ging einen Schritt zurück und holte meine Waffe heraus, sagte ihm, er solle das Messer hinlegen. Mein absichernder Kollege stand an der Beifahrerseite, konnte das Messer in der Fahrertür nicht sehen.