Lilly über Boris Becker : „Das hat er einfach nicht verdient“

Lilly Becker empfing das Kamerateam von RTL in ihrer Londoner Wohnung, kurz nachdem ihr Ex-Mann am Freitag zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Entsprechend aufgewühlt war sie: „Es ist alles neu für mich und ich habe einen Sohn“, sagte die Fünfundvierzigjährige. „Er ist zwölf und er weiß von nichts (...) Keine Ahnung, wie ich das jetzt mache.“ Lilly Becker war von 2010 bis 2018 mit Boris Becker verheiratet, der gemeinsame Sohn Amadeus kam 2010 zur Welt. Am Donnerstagabend durfte er noch mal bei seinem Vater übernachten. Die nächste Nacht musste Boris Becker dann schon in Haft verbringen. „Diese Strafe, die er jetzt bekommen hat, hat er einfach nicht verdient“, sagte Lilly Becker. „Er hat einen Fehler gemacht. Wir machen alle Fehler.“

Ähnlich sieht das die einzige Tochter von Boris Becker, Anna Ermakova. „Ich habe noch versucht, ihm so gut ich konnte zu helfen“, sagte die Zweiundzwanzigjährige der „Bild“-Zeitung. „Ich habe dem Gericht einen Brief geschrieben, um meine Sorgen um meinen kleinen Halbbruder Amadeus auszudrücken.“ Es beunruhige sie, dass dem Zwölfjährigen jetzt in einer „wichtigen Phase seiner Entwicklung“ die Vaterfigur entzogen werde. „Es wird besonders schwer für ihn.“ Ihren Vater will Anna Ermakova im Gefängnis besuchen. „Ich hoffe, das wird dann ein bisschen helfen, die Zeit zu überstehen.“

Auch Angela Ermakova, die Mutter von Anna Ermakova, sagt, dass sie sich Sorgen um Amadeus mache: „Amadeus kommt in die Pubertät, er geht auf eine neue Schule, muss dort neue Freunde finden“, sagte die Vierundfünfzigjährige der „Bild“-Zeitung. „Er braucht seinen Vater in dieser entscheidenden Zeit seines Lebens. Vor allem, wenn die britische Presse darüber schreibt und andere Zwölfjährige es lesen.“ Mit Becker habe sie Mitleid. „Ich bin sehr traurig.“ Angela Ermakova hatte 1999 eine Affäre mit dem Tennisstar, aus der die gemeinsame Tochter stammt. Damals war Boris mit Barbara Becker verheiratet, aus der 2001 geschiedenen Ehe stammen die beiden Söhne Noah (28) und Elias (22). Noah begleitete seinen Vater gemeinsam mit dessen aktueller Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro zu der Gerichtsverhandlung – und reichte ihm am letzten Verhandlungstag eine grüne Reisetasche, mit der Boris Becker dann in Richtung Gefängnis fuhr.

Ob er sich dort über einen Besuch seiner Tochter wirklich freuen würde, ist nicht ganz sicher. In der Gerichtsverhandlung ging es auch um die Londoner Luxuswohnung, in der Anna Ermakova lebt. Becker gab an, nicht gewusst zu haben, dass die Wohnung ihm gehöre, deswegen habe er sie nicht in seiner Vermögensmasse angegeben. „Sie sollten mal die Mutter meiner Tochter kennenlernen. Danach würden Sie niemals sagen, ich hätte Kontrolle über diese Wohnung“, sagte er. Vor dem Prozess hatte Angela Ermakova der „Bild“-Zeitung gesagt, dass sich Becker 2015 Geld von ihr leihen wollte. „Er wollte unsere Wohnung als Sicherheit verwenden, aber das musste ich natürlich ablehnen.“