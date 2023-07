Aktualisiert am

Nach dem Putschversuch von Prigoschin: Was empfinden die Ukrainer, mit denen wir seit Kriegsbeginn in Kontakt stehen, in diesen Tagen?

Eine Narzisse blüht in einem Beet vor dem russischen Konsulat in Frankfurt, in dem auch kleine ukrainische Fahnen (l) aufgestellt sind. Bild: dpa

Seit Beginn des Angriffskrieges begleiten wir Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie nehmen sie die letzten Entwicklungen in Russland und ihrer Heimat wahr?

Wir haben uns nur daran gewöhnt

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Jedes Mal wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, antworte ich: „Okay.“ Aber jedes Mal wenn eine Ukrainerin oder ein Ukrainer das sagt, stimmt es nicht wirklich: Wir haben uns nur daran gewöhnt, durch die härteste Zeit unseres Lebens zu gehen.

Es ist schade, dass während des Putsches von Prigoschin nicht der Kreml niedergebrannt ist. Diese Aktion zeigt erneut, wie unorganisiert die russische Armee – und, am wichtigsten, wie schwach Putin ist. Es war auch gut, dass die Russen mit innenpolitischen Problemen beschäftigt waren und nicht mit der Zerstörung meiner Heimat, der Ukraine.

Im April bin ich zurückgezogen von Berlin nach Kiew. Nach Beginn des Krieges war ich zunächst ja bei meiner Schwester in den Niederlanden gewesen, bin dann aber nach Berlin weiter. Dort habe ich nun alle meine Sachen gepackt, habe alles mitgenommen.

Vor allem im Mai erklangen die Sirenen jede Nacht. Ich bin schlafen gegangen mit dem Gedanken, dass ich vielleicht morgen nicht mehr lebe. Dadurch war Schlafen natürlich kaum möglich. In der Nacht, als die Russen den Kachowka-Damm gesprengt haben, bombardierte die russische Armee auch Kiew. Ich schaltete den Fernseher ein. Am Anfang begriff ich es gar nicht, nach einigen Tagen verstand ich dann. Es ist sehr schwer, es ist furchtbar für mich. Es sind unglaubliche Tragödien, und es wird noch mehr geben, befürchte ich. Terror, Gewalt, all das wird nicht aufhören, wenn Russland nicht besiegt wird.

Meine Heimatstadt Saporischschja ist auch betroffen. Natürlich habe ich Angst wegen des Atomkraftwerks. Die russische Armee steckt die Welt lieber in Flammen, als dass sie uns Ukrainer in Frieden leben lassen. Sie können dieses Atomkraftwerk zerstören, und sie sind verrückt genug, es zu tun.

All das passiert, während ich versuche, ein normales Leben zu führen, einen Alltag zu organisieren. Ich verstehe auch, dass mein Umzug riskant ist, aber ich entscheide mich für meinen Partner, meine Hobbies, und auch dafür, in der Transformation der Ukraine eine Rolle zu spielen, daran teilzuhaben. Das bedeutet es, wenn ich sage, mir geht es „okay“.

Margareta, 23 Jahre, Kiew



Ich weiß seit Langem nicht mehr, wie es mir geht

Mein Vater kämpft an der Ostfront, das habe ich gerade erfahren. Nach zwei Monaten Militärtraining wurde er einberufen, momentan ist er an der Front im Donbass. Es ist unendlich schwer, meine Gefühle auszudrücken, die haben sich noch nicht wirklich herauskristallisiert. Unsicherheit, Ängstlichkeit und Wut – dass teile ich mit allen Ukrainerinnen und Ukrainern, deren Verwandte an der Front sind.

Prigoschins Vorgehen, diesem dramatischen Spektakel, habe ich mit gewissem Interesse zugeschaut. Es ist ein sonderbares Gefühl, einem sich entfaltenden Live-Bürgerkrieg über Telegram zu folgen. Als Mensch, der vom Zusammenbruch des Imperiums träumt, fand ich es schade, dass es nicht zu Straßenkämpfen in Moskau kam. Schließlich ging es um Sicherheitsgarantien für Putins Koch. Doch der weiß, dass Putin nur die Sprache des Stärkeren versteht. Es war lustig anzusehen. Man darf aber nicht vergessen, was die beiden zu verantworten haben. Angesichts einer solch instabilen Lage in Russland müsste der Westen die Ukraine deutlich mehr stärken und sich auf die neuen Machtkämpfe in Russland vorbereiten.

Als ich die Nachricht von der Sprengung des Kachowka-Staudamms frühmorgens erfuhr, hatte ich, ganz ehrlich, eine Panikattacke. Es ergibt überhaupt keinen Sinn zu spekulieren, ob die Russen das aus militärischen oder sonstigen Gründen taten, womit sich die westlichen Medien eine Woche lang beschäftigt haben, denn das Böse ist banal.

Ich weiß seit Langem nicht mehr, wie es mir wirklich geht, weil ich alles um mich herum wegen eines depressiven Schleiers nicht einschätzen kann. Ich habe ein Gefühl von Déjà-vu und Zwecklosigkeit, bin entkoppelt von geistiger und intellektueller Entwicklung. Mein Regal ist vollgestopft mit Büchern, ich lese viel, aber verarbeiten kann ich das alles nicht. Ich muss zum Psychologen. Ich hatte jedenfalls den Plan, meine Schwester und Mutter aus Sachsen nach Gießen zu holen. Ein Job wäre für die Ausländerbehörde ein Grund, den Umzug zuzulassen. Leider klappte es nicht bei einer Zahnarztpraxis in Marburg, wo eine Zahnärztin eine Aushilfe suchte, obwohl es vielversprechend aussah. Bis Herbst will meine Mutter ihre B1-Prüfung in Deutsch bestehen.