Nach 19 Jahren : „Ellen“-Show endet 2022

Aktualisiert am

Seit 2003 moderiert Ellen DeGeneres ihre eigene Talkshow beim Sender NBC. Nach 19 Staffeln soll 2022 Schluss sein. Zuletzt war die Moderatorin nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre in die Kritik geraten.

Die bekannte US-Moderatorin Ellen DeGeneres hat in einem Interview das Ende ihrer beliebten Talkshow angekündigt. „Als kreative Person muss man ständig herausgefordert werden – und so großartig diese Show auch ist und so viel Spaß sie auch macht, sie ist einfach keine Herausforderung mehr“, sagte DeGeneres dem „Hollywood Reporter“.

Der Fachseite zufolge werde die „Ellen DeGeneres Show“ damit im Jahr 2022 beendet. Somit endet das Format nach 19 Staffeln. Laut „Hollywood Reporter“ wird es bis dahin einen Umfang von mehr als 2400 Interviews mit Prominenten angenommen haben. Zuletzt hatte DeGeneres 2018 einen Vertrag für drei weitere Staffeln unterschrieben, nachdem ihre Partnerin Portia de Rossi sie bereits ermutigt hatte, die Show zu beenden. Die Entscheidung, über die die Comedienne wohl mehrere Jahre nachgedacht hatte, teile sie ihrem Team laut „Hollywood Reporter“ dann am 11. Mai mit.

Die 63 Jahre alte Moderatorin war vergangenes Jahr nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre in die Kritik geraten und hatte sich öffentlich entschuldigt. Mitarbeiter sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben. Ellen DeGeneres’ Talkshow wird seit 2003 von dem US-Sender NBC ausgestrahlt. Bei den Zuschauern ist die Sendung sehr beliebt – sie kam auf mehr als 3000 Folgen.