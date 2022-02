Prominenter Podcaster : Joe Rogan bittet um Entschuldigung wegen rassistischer Äußerungen

Aktualisiert am

Joe Rogan spricht bei einer Veranstaltung Ende 2021. Bild: AFP

Mitten im Ärger um Corona-Falschinformationen in seiner Show tauchte ein Video auf, das Joe Rogan ganz schlecht aussehen ließ. Dies räumt der Podcaster nun auch ein – und erklärt, warum er ein bestimmtes Wort nie wieder in den Mund nehmen will.