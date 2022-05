Basteln, Blumen und Pralinen : Bald ist Muttertag: Daher rührt die Tradition

Er findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai statt und kommt dennoch für viele Töchter und Söhne immer wieder überraschend: der Muttertag. Was es mit diesem Tag auf sich hat.

Jedes Jahr, immer Anfang Mai, werden in vielen Grundschulen die Laubsägen ausgepackt. Mit viel Fleiß und Mühe werden unzählige Herzen aus Sperrholz gesägt, und in Kindergärten tupfen kleine Finger farbenfrohe Liebesbotschaften auf bunten Bastelkarton. Größere Kinder basteln Gutscheine „für ein Mal Zimmer aufräumen“ ohne zu murren oder „ein Mal die ganze Wohnung staubsaugen“ – versprochen! Der Grund ist klar: Muttertag steht bevor. Auch Floristen machen sich bereit für einen ihrer verkaufsstärksten Tage im Jahr. Doch woher kommt die Tradition des Muttertags eigentlich, und wann genau findet er in diesem Jahr statt? Hier kommen die Antworten.

Wann ist Muttertag?

Der Muttertag findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai statt. In diesem Jahr ist das also der 8. Mai 2022. Mütter, die an diesem Tag in Schleswig-Holstein das Frühstück von ihren Kindern ans Bett gebracht bekommen, können im Anschluss mit der Familie zur Wahlurne spazieren. Denn im nördlichsten Bundesland findet dieses Jahr an demselben Tag auch die Landtagswahl statt.

Ist der Muttertag ein Feiertag?

Der Muttertag ist einer der wenigen besonderen Tage in Deutschland, der keinen kirchlichen Hintergrund hat. Er findet immer am zweiten Sonntag im Mai statt. Darum ist er auch kein gesetzlicher Feiertag und hat kein festes Datum.

Wer hat den Muttertag erfunden?

Der Tag geht weder auf eine Erfindung des Einzelhandels, noch der Blumenindustrie zurück, wie manch einer glauben mag. Auch wenn der Blumenhandel nicht ganz unbeteiligt daran ist, dass sich der Tag hierzulande etabliert hat – dazu kommen wir aber noch. Ein weiteres Gerücht, nämlich dass die Nationalsozialisten den Tag zu Ehren der Mütter eingeführt hätten, hält sich ebenfalls hartnäckig. Aber auch das ist nur in Teilen richtig. Den Mutterkult gibt es schon weitaus länger: Bereits in der Antike haben die alten Griechen Mütter verehrt und etwa Feste zu Ehren von Zeus’ Mutter Rhea veranstaltet.

Doch der Muttertag, wie wir ihn kennen, geht auf die Erfindung einer Feministin in den USA zurück: Anna Marie Jarvis hat 1907 in ihrem Heimatort Grafton in West Virginia den ersten Muttertag veranstaltet. Er fand am Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter Ann Maria Reeves Jarvis – am zweiten Sonntag im Mai – als „Memorial Mother Day Meeting“ statt. Schon die Mutter hatte sich für die Rechte von Frauen, insbesondere die von Müttern eingesetzt.

Bereits 1908 wurde am Sonntag der zweiten Maiwoche ein Gedenkgottesdienst abgehalten und allen Müttern gewidmet. Im Anschluss daran verteilte Jarvis 500 weiße und rote Nelken – die Lieblingsblumen ihrer Mutter – an die Mütter ihres Heimatorts. In den darauffolgenden Jahren setzte sich die kinderlose Jarvis weiter versiert dafür ein, den Muttertag als anerkannten Feiertag zu etablieren. Mit Erfolg: 1914 dann wurde der Tag in den USA national anerkannt.

Um die internationale Verbreitung des Muttertags kümmerte sich schon im Jahr 1912 der neu gegründete Verband „Mother’s Day International Association“. Im Vereinigten Königreich wurde die Idee des Muttertags schnell angenommen. Er wurde dort mit dem sogenannten „Mothering Sunday“ verbunden, der dort am vierten Fastensonntag gefeiert wird. In den darauffolgenden Jahren breitete sich die Tradition dann in weiten Teilen Europas aus, wie unter anderem in der Schweiz, Finnland, Norwegen und Schweden.

Seit wann wird der Muttertag in Deutschland gefeiert?

Die Verbreitung des Muttertags in Deutschland fand in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts statt. Doch hierzulande war es nicht etwa eine politische Frauenbewegung, die den Tag konstituierte, sondern der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Plakate in Schaufenstern, die den Schriftzug „Ehret die Mutter“ trugen, Werbekampagnen und Veranstaltungen führten den Muttertag als „Tag der Blumenwünsche“ ein. Er wurde erstmals am 13. Mai 1923 gefeiert.

Während der Zeit des Nationalsozialismus missbrauchten die Nazis die Idee des Tages für ihre propagandistischen Zwecke. Besonders Mütter mit vielen Kindern wurden als Heldinnen dargestellt, sicherten sie doch die „arische Rasse“. 1933 wurde der Tag erstmals als öffentlicher Feiertag erklärt und am dritten Sonntag im Mai als „Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter“ begangen.

Mit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Muttertag bei uns zunächst abgeschafft. Doch schon Anfang der fünfziger Jahre wurde er wiederbelebt, allerdings nur in der Bundesrepublik – in der DDR ersetzte der Internationale Frauentag am 8. März den „westlich-reaktionären“ Brauch.

Was ist ein gutes Muttertagsgeschenk?

Die Klassiker für Geschenke zum Muttertag sind – neben Selbstgebasteltem und Gutscheinen – Blumen und Pralinen. Wer am 8. Mai nicht bei seiner Mutter sein kann, der kann Blumengrüße an die Mama versenden. Die F.A.Z. hat vor einiger Zeit Online-Blumenhändler getestet, das Ergebnis kann man hier nachlesen: Sag’s mit Blumen aus der Kiste.