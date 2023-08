Elon Musk hat Mark Zuckerberg zu einem Kampf aufgefordert. Immer mehr italienische Städte bieten sich als Austragungsort an. Doch es wächst auch die Kritik an der Veranstaltung.

Der angeblich geplante Käfigkampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg sorgt in Italien für hitzige Diskussionen. Während sich immer mehr italienische Städte als Austragungsort für den Kampf anbieten, wächst zugleich die Kritik an der als „Clownerei“ gebrandmarkten Veranstaltung, mit welcher sich das Belpaese nicht gemein machen dürfe.

Tesla-Chef Musk hatte Facebook-Gründer Zuckerberg zu einem Kampf aufgefordert, nachdem dieser Anfang Juli mit dem Netzwerkdienst Threads seines Internetkonzerns Meta ein direktes Konkurrenzangebot für den von Musk kontrollierten Marktführer Twitter – inzwischen in X umbenannt – an den Start gebracht hatte.

Binnen weniger Tage konnte Threads dank der Vernetzung mit Facebook mehr als 100 Millionen registrierte Nutzer aufweisen, während Twitter beziehungsweise X seit der Übernahme durch Musk vom Oktober 2022 einen Rückgang an Werbeeinahmen und auch an Nutzern hat hinnehmen müssen.

Musk hat die Debatte wieder befeuert

Nach der ersten Aufforderung zum Käfigkampf mit Fäusten und Füßen – nach Vorgaben der Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) – durch Musk und der von Zuckerberg sofort signalisierten Bereitschaft zu der Rauferei war es zunächst wieder still um den Hahnenkampf der milliardenschweren Unternehmer geworden.

Musk hat die Debatte nun neuerlich befeuert. Vergangene Woche berichtete er von einer Einigung mit der italienischen Regierung, wonach der Kampf in Italien vor antiker Kulisse ausgefochten werden könne. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kulturminister Gennaro Sangiuliano hätten einen „epischen Ort“ in Aussicht gestellt, sagte Musk und brachte das Kolosseum in Rom ins Gespräch.

Kulturminister Sangiuliano bestätigte am Freitag, es habe ein „langes und freundliches Gespräch“ mit Musk über eine „große Wohltätigkeitsveranstaltung in einem historischen Rahmen“ gegeben. Dabei hätten sie sich auch über „unsere geteilte Leidenschaft für die Geschichte des antiken Roms“ ausgetauscht, sagte der Minister. Der Kampf werde aber nicht in der Hauptstadt ausgetragen. Die zu erwartenden Einnahmen und Spenden in Millionenhöhe würden zwei Kinderkrankenhäusern zugutekommen, sagte der Minister.

Mehrere Städte bieten sich als Austragungsort an

Inzwischen haben die Bürgermeister von Pompeji in Kampanien, Riace in Kalabrien und Taormina in Sizilien ihre Städte oder die dortigen antiken Stätten als Austragungsort angeboten. Auch der Bürgermeister von Florenz, der Sozialdemokrat Dario Nardella, lud Musk und Zuckerberg zu einem Zweikampf ein, sofern diese bereit seien, sich an der „Wiege der Renaissance“ bei einem Kolloquium mit Rede und Widerrede zu traktieren statt in einem Käfig mit Fäusten und Füßen.

Der frühere Wirtschaftsminister und amtierende Senator Carlo Calenda von der liberalen Partei Azione bezeichnete es als „schlicht unglaublich, dass das kulturelle Erbe Italiens als Kulisse für die idiotische Bubenrauferei zweier Milliardäre herhalten“ solle. Wer noch „Liebe zum Vaterland und Respekt vor der Geschichte“ empfinde, müsse die Pläne Musks und Zuckerbergs verwerfen: „Egal, was sie zahlen, es gibt Dinge, die stehen einfach nicht zum Verkauf.“

Meinungen gehen auseinander

Der sozialdemokratische Abgeordnete Matteo Orfini sagte, die „Clownerei zweier sich prügelnder Milliardäre taugt nicht als Werbung für unser kulturelles Erbe“. Der streitlustige Kunsthistoriker Vittorio Sgarbi, Staatssekretär im Kulturministerium, zeigte sich dagegen begeistert von der Aussicht, „schon bald zwei moderne mythische Helden mitten im Kolosseum im Kampf zu sehen: Elon Musk-Achilles und Mark Zuckerberg-Hektor“. Sgarbi erinnerte daran, dass auch andere antike Stätten in Italien – wie die Arena von Verona und das griechische Theater von Syrakus – heute für Veranstaltungen genutzt würden.

Derweil wachsen Zweifel, ob es überhaupt zu dem Kampf des 52 Jahre alten Tesla-Chefs und des 13 Jahre jüngeren Facebook-Gründers kommt. Zuckerberg schrieb am Samstag auf Threads über Musk: „Wenn er jemals einem tatsächlichen Termin zustimmt, erfahrt ihr das von mir. Bitte geht davon aus, dass es keine Einigung zu irgendetwas gibt, was er behauptet.“

Musk hatte am Freitag auf X mitgeteilt, eine Computertomographie seines Nackens und Rückens habe zwar ergeben, dass es keine Bedenken wegen einer früheren Operation an der oberen Wirbelsäule gebe. Er müsse sich aber wegen eines Problems mit dem rechten Schulterblatt einer „kleineren Operation“ unterziehen. „Die Rekonvaleszenz wird nur ein paar Monate dauern“, schrieb Musk auf X. Zuckerberg trainiert regelmäßig mit Kampfsporttrainern und betreibt seit Jahren den japanischen Selbstverteidigungssport Jiu Jitsu. Der erkennbar weniger gut trainierte Musk sagt von sich, er habe keine Zeit für Kraftsport und hebe während der Arbeitszeit gelegentlich Gewichte.