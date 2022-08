Auto fährt auf Bühne : „Ich dachte, das kann ja nur ein Mecklenburger sein!“

Herr Düwell, Sie sind Intendant der Müritz-Saga auf der Freilichtbühne Waren. Ende vergangener Woche geschah etwas Ungewöhnliches: Ein Auto fuhr während der Vorstellung auf die Bühne. Können Sie uns die Situation schildern?

Wir hatten die zweite Hälfte unserer Inszenierung „Des Teufels Schergen“ begonnen. Dann setzte aber ein Gewitterschauer mit Starkregen ein. Dafür habe ich die Vorstellung unterbrochen. Plötzlich fuhr ein Mercedes mit Rüdesheimer Kennzeichen auf die Freilichtbühne und nahm den Weg, den üblicherweise unsere Pferde und Schauspieler nehmen. Ich habe ihm über die Tonanlage – sodass es eigentlich gut zu hören war – gebeten, sofort anzuhalten. Das hat er aber ignoriert. Unten auf unserer Bühne, wo die Hauptspielfläche ist, hat er gewendet und war der Überzeugung, dass er es mit seinem Pkw auch wieder schafft, den Berg hochzufahren. Ich habe ihn dann gebeten, möglichst nicht aufs Gaspedal zu drücken. Auch das hat er nicht verstanden oder ignoriert und sich in den Bühnensand reingewühlt. Dann bewegte sich sein Pkw nicht mehr.

Zu dem Zeitpunkt war aber niemand auf der Bühne?

Nein, weder das Team noch die Pferde. Da hatte ich die meiste Sorge: Hätten wir weitergespielt und ein Pferd wäre rausgaloppiert – das wäre fatal gewesen.

Sah die Einfahrt denn so einladend aus?

Ich glaube, dazu braucht es schon eine spezielle Vorstellungskraft. Sowas schien mir vorher absolut unmöglich.

Wie haben Sie das Auto wieder rausbekommen?

Erst einmal hab ich den Fahrer gefragt, warum er überhaupt in die Einfahrt reinwollte. Er hat mir dann geschildert, sein Navigationssystem habe ihm angezeigt, das sei der Weg zu seinem Hotel. Aber die Straße hier ist auch im Navi als Waldweg ausgeschildert, dann waren Warnbaken auf der Straße. Die hat er beiseite geräumt, in der Überzeugung, dass der hell erleuchtete Toreingang die Zufahrt zu seinem Hotel sein müsse. Auf meine Bitte versuchte er dann, den Pannendienst zu erreichen – vergeblich. Wir haben uns für den nächsten Morgen verabredet, damit der Pannendienst das Auto dann herausholt. Das hat auch geklappt.

Die Vorstellung war beendet?

Ja, der Platz, auf dem normalerweise die Pferde auf die Bühne kommen, war schließlich belegt. Weil zudem weitere Gewitter drohten, habe ich die Vorstellung abgebrochen und die Gäste eingeladen, eine in den nächsten Tagen zu besuchen. Das haben auch sehr viele genutzt.

Wie haben die Zuschauer im Moment des Geschehens reagiert?

Das war ja eigentlich unvorstellbar! Besonders zusammen mit meiner Ansage und seinem Ignorieren wurde das immer lustiger. Das Wichtigste ist aber, dass niemandem etwas passiert ist. Jetzt sind wir um eine Episode reicher. Gestern kamen schon viele Leute und haben nachgefragt: Mensch, wo war das denn?

Wie hat der Fahrer reagiert?

Das hat mich vollkommen umgehauen! Ich dachte zuerst, das kann ja nur ein Mecklenburger sein, auch wenn er ein Rüdesheimer Kennzeichen hat, denn einen Mecklenburger bringt auch nichts aus der Ruhe. Am nächsten Morgen erzählte er mir: „Ja, mir ist das in Italien schon mal passiert. Da bin ich in einen Wassergraben gefahren.“ Manche Menschen ziehen das vielleicht an oder bringen durch ihr Ungeschick Dinge in Bewegung. Er war nicht im Stress oder emotional angespannt. Für den war das ’ne Sache, die kann passieren.