Feine Sahne Fischfilet : Monchi: „Ich will nie wieder 182 Kilo wiegen“

Herr Gorkow, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie Sie von rund 180 auf 120 Kilogramm abgenommen haben. Darin heißt es: „Selbst Morddrohungen stoßen mich nicht so ab wie diese Body-Positivity-Heuchelei.“ Was stört Sie an dem Trend, stolz auf seinen Körper zu sein, auch wenn er nicht der Norm entspricht?

Ich finde es gut, wenn Leute ein besseres Selbstbewusstsein entwickeln. Aber wenn es zu einer Ideologie wird, stößt es mich ab. Ich habe diese Zeile aus einem Moment heraus geschrieben, in dem bekannt geworden war, dass ich sehr viel abgenommen hatte, und ich dafür dann Kommentare bekommen habe wie: „Das kann nicht wahr sein, du hast doch immer gesagt, du magst dich.“ Das hat mich wütender gemacht als Leute, die geschrieben haben: „Du wirst eh wieder fett und stirbst hoffentlich daran.“ Ich meine, ich habe 65 Kilo abgenommen und wiege trotzdem noch 120 Kilo. Ich hab mir kein Fett absaugen und dann ein Sixpack dranoperieren lassen. Es ging bei mir um was anderes: Ich konnte mir den Arsch nicht mehr ab­wischen, ich konnte mir die Schuhe nicht mehr binden, ich habe nach zehn Treppenstufen geschwitzt ohne Ende. Da ging es um meine Gesundheit. Und dann kommen Leute und sagen, dass ich sie verraten hätte. Das hat mich richtig wütend gemacht. Wenn gesagt wird: Alle Körper sind gleich gut und gleich schön, dann stimmt das bis zu einem gewissen Grad. Aber 182 Kilo sind einfach viel zu krass. Da geht es nicht um Schönheit. Und jetzt, wo ich so viel abgenommen habe, weiß ich: Das ist nicht gleich gut. Ich will nie wieder 182 Kilo wiegen. Davor habe ich große Angst, und ich bin in einem totalen Kampf. Aber ich werde mir nie wieder einreden können, dass 182 Kilo sich genauso gut anfühlen wie 120. Da hilft auch kein Hashtag.