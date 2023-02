Viele Jecken und Narren atmen auf: Karneval feiert in diesem Jahr sein Comeback nach den Corona-Beschränkungen. Für viele könnte das ein Grund sein, besonders ausgelassen zu feiern. Mit Schnaps und Schunkeln, Schlagermusik und Süßigkeitenjagd. Doch mit dem Kern des Brauchtums hat das nur wenig zu tun.

Wann ist Karneval 2023?

Die fünfte Jahreszeit beginnt traditionell am 11.11. jeden Jahres und findet ihren Höhepunkt an Rosenmontag im Folgejahr – in diesem Jahr ist das der 20. Februar – und endet am Aschermittwoch. In diesem Jahr ist das der 22. Februar.

Woher kommt der Karneval?

Ohne Ostern keine Fastnacht. Denn vor der Fastenzeit galt es einst, Fleisch und verderbliche Lebensmittel – auch Bier – zu vernichten, am besten bei einem großen gemeinsamen Fest. Die Fastenzeit als Vorbereitung auf das höchste christliche Fest Ostern beginnt am Aschermittwoch und dauert vierzig Tage (ohne die Sonntage). Bis heute wird Karneval hauptsächlich in katholisch geprägten Regionen gefeiert.

Was hat es mit der Zahl 11 und dem Elferrat auf sich?

Die Session wird am 11.11. um 11.11 Uhr eröffnet. Gründe für die Vorliebe der Narren für die Zahl Elf sind nicht eindeutig geklärt, aber lassen sich schon im 14. Jahrhundert belegen. Die 11 wird manchmal als Zahl interpretiert, die die Gleichheit aller Menschen unter der Narrenkappe symbolisieren soll. Ab dem „Elften im Elften“ gibt es Sitzungen mit Tanzgruppen, Reden und Musikbands. Diesen Veranstaltungen sitzt oft ein sogenannter Elferrat vor.

Der Höhepunkt wird im Frühjahr beim Straßenkarneval erreicht: Sechs Tage lang, von Donnerstag bis Dienstag, wird gefeiert. Kleinere Umzüge und Sitzungen gibt es oft schon in den Vorwochen.

Was sind Bräuche zu Aschermittwoch?

In der Nacht zum Aschermittwoch endet die närrische Zeit, aber auch das in der Regel nicht sang- und klanglos oder gar still. In Köln etwa wird eine Strohpuppe, der Nubbel, als Verantwortlicher für die Ausschweifungen während des Karnevals verbrannt. In Düsseldorf und am Niederrhein wird der Hoppeditz zu Grabe getragen. Auch in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gibt es den Brauch, dass die „Fasnet“ – meist in Form einer Strohpuppe – verbrannt wird. Mancherorts wird auch der Narrenbaum, ein weiteres Symbol für die Fastnacht, ein Opfer der Flammen.

Warum beginnt an Aschermittwoch die Fastenzeit?

In der Bibel steht, dass Jesus Christus 40 Tage und Nächte nach seiner Taufe betend und fastend in der Wüste verbrachte. Daran erinnern die Christen mit der Fastenzeit vor Ostern noch heute. Deshalb fällt der Beginn der Fastenzeit immer auf den Aschermittwoch. Wer nun in den Kalender schaut und feststellt, dass es aber 46 Tage von Aschermittwoch bis Ostersonntag sind, hat Recht. Das liegt daran, dass in der Fastenzeit die Sonntage nicht mitgezählt werden. Seit dem 5. Jahrhundert ist es so, dass die Sonntage als Erinnerung an die Auferstehung Jesu ein Tag der Freude sein sollen. In der reformierten Kirche wird die Fastenzeit als Passionszeit bezeichnet. In der katholischen Kirche werden damit nur die zwei Wochen vom 5. Fastensonntag bis Karsamstag bezeichnet. Alles Wissenswerte rund um Ostern lesen Sie hier.

Während früher Fleisch, andere tierische Produkte und Alkohol gefastet wurden, sind heute auch Gewohnheiten dazugekommen. So werden etwa Süßigkeiten und Alkohol, aber auch Computerspiele oder Social Media gefastet.

Fastenkuren gelten auch abseits von Religion als Wundermittel. Hungern soll die Zellen verjüngen, Krankheiten lindern und den Geist beflügeln. Was die Wissenschaft dazu sagt, lesen Sie hier.

Warum gibt es die Namen Karneval, Fasching und Fastnacht?

Die fünfte Jahreszeit hat viele Namen: In Bayern, Österreich und Sachsen ist der Begriff „Fasching“ gebräuchlich. Er leitet sich vom „Fastenschank“ ab, also dem letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor der Fastenzeit. In Teilen Bayerns, Südwestdeutschlands und der Schweiz wird dagegen „Fastnacht/Fasnacht“ gefeiert. „Karneval“ bezieht sich auf das Rheinland. Das Wort stammt wahrscheinlich vom Mittellateinischen „carne levare“, was „Fleisch wegnehmen“ bedeutet.

Auch die einzelnen Tage werden unterschiedlich benannt. Die Fastnachtswoche beginnt im schwäbisch-alemannischen Raum mit dem schmotzigen Donnerstag, im Rheinland dagegen mit der Weiberfastnacht und im Harzer Land mit dem Fetten Donnerstag. Es folgen der Nelkensamstag, der Orchideen- oder Tulpensonntag, der Rosenmontag und schließlich der Veilchendienstag, der auch Fastnachts- oder Faschingsdienstag genannt wird.

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Regionen?

Im rheinischen Karneval spielt der Straßenkarneval mit vielfältigen, gern von Jahr zu Jahr neuen Kostümen eine zentrale Rolle. In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht behalten die Träger ihre Masken dagegen stets bei. Oft ist es üblich, sie von Generation zu Generation zu vererben. Beide Formen stehen im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.

Mehr zum Thema 1/ 07:35

Warum verkleidet man sich an Karneval?

Der Phantasie sind beim Verkleiden kaum Grenzen gesetzt. Ursprünglich spielte die Idee, in eine andere Rolle zu schlüpfen – und damit die Machtverhältnisse auf den Kopf zu stellen – eine entscheidende Rolle. Im 19. Jahrhundert ließen sich auf diese Weise Kontakte über Klassen- und Standesgegensätze hinweg knüpfen.

Heute gibt es eher Debatten darüber, welche Kostüme und Verkleidungen noch vertretbar sind: Wann wird es sexistisch oder rassistisch? Wo beginnt kulturelle Aneignung? Darf man mit Schminke eine andere Hautfarbe auftragen? Sind Verkleidungen als Winnetou oder Old Shatterhand noch okay? Ob ein falscher Papst oder eine aufreizende Nonne die Kirche verunglimpfen könnten, wird dagegen kaum noch diskutiert.

Warum gibt es ein Prinzenpaar?

Der Prinz ist in vielen Regionen das Oberhaupt der Narren. Er regiert allein, mit einer Prinzessin, einem Zeremonienmeister oder in einem Dreigestirn. Die Analogie zum Adelstitel, die sich auch in einer festlichen Uniform spiegelt, deutet auf die Umkehrung der Verhältnisse hin: An vielen Orten „übernehmen“ die Tollitäten für die Dauer von Karneval das Rathaus. Auch ist das Amt mit vielen repräsentativen Pflichten während der gesamten Session verbunden.

Welche Rolle spielen die Fastnachtssitzungen?

Der klassische große Sitzungskarneval ist eine bürgerliche Tradition. Nach Einschätzung mancher Experten wird er sich stark verändern und eher einen Party-Charakter bekommen – oder sogar ganz verschwinden. Unterdessen gibt es weiterhin unzählige kleinere, oft sehr individuelle Sitzungen. Dazu gehören eigene Veranstaltungen von Immigranten, Frauengruppen oder Kirchenchören, und Vereine und Karnevalsgesellschaften richten auch besondere Sitzungen für kranke oder arme Menschen aus.