Besuch bei Charlotte Knobloch : Auf den Spuren jüdischen Lebens in München

Wenn Charlotte Knobloch etwas anfängt, lässt sie sich nicht so einfach aufhalten. Der Arbeitstag war wieder lang, und eigentlich glaube sie auch wirklich nicht, dass es sich lohne, aber dann fährt sie doch noch schnell nach Bogenhausen und klingelt an der kleinen Seitentür der Sing- und Musikschule. Kein Pförtner da, der öffnen könnte, nur ein kleines Mädchen mit Geigenkasten, das sich durch einen Spalt herausdrückt. So ist das Tor zumindest offen, und man kann ja mal schauen.

Ein Treffen in München, um nach den Spuren jüdischen Lebens in der Stadt zu suchen und über das Heute zu reden. Wirklich viel zu sehen gibt es nicht. Oft nur ein paar Details, kaum erkennbare Überbleibsel, wie hier in der Musikschule, in der nach der Schoa eine Synagoge war. Nur wenige erinnern sich daran. Das einzige bekannte Symbol in der Stadt steht heute woanders, es ist Knoblochs Lebenswerk: das 2006 eröffnete, preisgekrönte neue Jüdische Zentrum am St.-Jakobs-Platz direkt neben dem Viktualienmarkt.