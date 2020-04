Missbrauchsvorwürfe unhaltbar : Freispruch für australischen Kardinal Pell

Der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Kardinal George Pell kommt überraschend auf freien Fuß. Das höchste australische Gericht gab an diesem Dienstag dem Berufungsantrag des 78 Jahre alten Geistlichen statt. Die einstige Nummer Drei im Vatikan soll noch im Laufe des Tages aus der Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Melbourne entlassen werden. Aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen wurde das Urteil in einem fast leeren Gerichtssaal in Brisbane von der Obersten Richterin Susan Kiefel gesprochen.

Das Gericht befasste sich seit März mit dem letzten möglichen Einspruch Pells. Bei seiner Entscheidung folgte das Gericht den Argumenten der Verteidigung, die auf Schwächen in Zeugenaussagen hingewiesen hatte.