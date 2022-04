Zum Tod von Mimi Reinhardt : Sie schrieb Schindlers Liste

Zum ersten Mal begegnete Mimi Reinhardt dem Industriellen Oskar Schindler im Lager Plaszow. Schindler hatte in der benachbarten Stadt Krakau eine Emaillefabrik, die auch Munitionsteile produzierte. Es handelte sich also um einen „kriegswichtigen“ Betrieb, und Schindler durfte von der SS Zwangsarbeiter anfordern. Es war 1944, die Rote Ar­mee rückte auf Krakau vor, die Wehrmacht war auf dem Rückzug. Schindler wollte seine Fabrik nach Westen verlegen. Und es gelang ihm, die jüdischen Zwangsarbeiter mitzunehmen. Dem La­gerkommandanten von Plaszow gab er ei­ne Liste mit den Namen von mehr als eintausend Juden, die er für seine Fabrik be­nötige. „Schindlers Liste“ rettete sie vor den Gaskammern von Auschwitz, wohin die meisten anderen Juden aus Plaszow deportiert wurden. Mimi Reinhardt hatte die Liste getippt.

Die Namen von Freunden und ihren eigenen angeheirateten Namen setzte sie dazu, bis Schindlers mit der SS ausgehandelte Quote erfüllt war: „Weitmann, Carmen, 15.1.1915, Schreibkraft“ steht an Nummer 279 der Liste. Beinahe ging die Rettung schief, als sie und die anderen Menschen auf der Liste zunächst doch nach Auschwitz verbracht wurden, bis Schindler erfolgreich über deren Weitertransport verhandeln konnte. Zwei Wochen mussten sie in Auschwitz bleiben. Mimi Reinhardt verglich die Zeit später mit Dantes „Inferno“.

Stenographie „ist die einzige praktische Fähigkeit, die ich in meinem Leben studiert habe“, sagte Mimi Reinhardt viele Jahrzehnte später der israelischen Zeitung „Haaretz“. Erst im Alter von 92 Jahren erzählte Mimi Reinhardt öffentlich von dieser Zeit. Das war 2007 noch in New York, kurz bevor sie nach Israel auswanderte. Die Premiere des Steven-Spielberg-Films „Schindlers Liste“ Anfang der Neunzigerjahre hatte sie damals noch nicht über sich bringen können.

Mit zwei Fingern getippt

Eine schnelle Schreibkraft sei sie gar nicht gewesen. Die Liste habe sie mit zwei Fingern in die Maschine getippt. Steno­graphie hatte sie auf Wunsch ihrer Wiener Eltern gelernt, Einzelhandelskaufleute, die sie dazu gedrängt hatten, etwas Praktisches zu lernen. Stenographie half ihr beim Mitschreiben der Vorlesungen an der Uni­ver­sität in Wien. Sie studierte Sprachen und Literatur. In Wien traf sie ihren ersten Mann, mit dem sie bald nach Krakau zog. Wenige Wochen vor Kriegsbeginn 1939 kam dort ihr Sohn Sascha zur Welt. Als die Wehrmacht Krakau besetzte, konnten sie Sascha zu Verwandten nach Ungarn bringen und retten. Ihr Mann aber wurde bei einem Fluchtversuch im Krakauer Ghetto erschossen, sie selbst 1942 nach Plaszow deportiert. Dort setzte die SS sie wegen ihrer Deutsch- und Stenokenntnisse als Schreibkraft in der La­gerverwaltung ein, wo sie Oskar Schindler traf.

Nach dem Krieg heiratete sie noch einmal. Mit ihrem zweiten Ehemann zog sie nach New York und sollte dort ein halbes Jahrhundert verbringen. Ihr Sohn wanderte im Jahr 1974 nach Israel aus: Sascha Weitmann lehrte als Professor für Soziologie an der Universität Tel Aviv. Als Mimi Reinhardts zweiter Ehemann starb und ihre körperlichen Kräfte schwanden, brachte Sascha Weitmann sie 2007 schließlich in ein Pflegeheim nach Herz­lija, eine Nachbarstadt von Tel Aviv. Dort lebte sie bis ins Alter von 107 Jahren. Am Freitag ist Mimi Reinhardt ge­storben, am Sonntag in Herzlija bei­gesetzt worden.